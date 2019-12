Ny Opec-aftale skal tvinge oliepriserne i vejret

Enighed om at sænke olieproduktionen med yderligere en halv mio. tdr. i døgnet i 1. kvartal 2020 for at presse råoliepriserne op over 70 dollars pr. tønde.

Opec vil ikke finde sig i råoliepriser omkring 60 dollars pr. tønde.

Derfor har organisationens medlemslande og samarbejdspartnere på et ministermøde i Wien besluttet at skære dybt i olieproduktionen fra nytår.

I dag begrænser de 24 lande i Opec+ olieproduktionen med 1,2 mio. tdr. i døgnet, men fra årsskiftet øges produktionsbegrænsningen til 1,7 mio. tdr. i døgnet, er der netop blevet meddelt.

Oliemarkedet har umiddelbart reageret med prisstigninger på 2 pct.

Det betyder, at råolie fra Nordsøen til levering i februar 2020 netop nu i London handles til 64,65 dollars pr. tønde, mens amerikansk råolie til levering i januar næste år i New York handles til 59,65 dollars.

Den væsentligste forudsætning for at få aftalen i hus har været at ændre beregningsmodellen for de enkelte landes produktionskvota.

Ændringen indebærer, at kondensat ikke længere indregnes i den samlede olieproduktion. Kondensat er en særligt fin kvalitet af råolie, som er et biprodukt fra udvindingen af naturgas.

Rusland har hidtil haft en produktionskvota på 11,19 mio. tdr. i døgnet, men ved at undtage kondensat falder kvotaen til 10,40 mio. tdr. i døgnet, hvilket flugter med de officielle russiske data for november, der viser en produktion på 10,41 mio. tdr. i døgnet.

Rusland producerede i november 833.000 tdr. kondensat, og som verdens største producent af naturgas har det været svært for den russiske olieindustri at justere gasproduktionen som led i overholde produktionsaftalen i Opec+.

Saudi-Arabien får fra årsskiftet en produktionskvota på 10,151 mio. tdr., hvilket er omtrent identisk med olieproduktionen i november på 10,20 mio. tdr. i døgnet.

OPEC+ Opec-lande: Algeriet

Angola

Congo

Ecuador

Forenede Arabiske Emirater

Gabon

Irak

Iran

Kuwait

Libyen

Nigeria

Saudi-Arabien

Venezuela

Ækvatorialguinea Ikke-Opec-lande: Aserbajdsjan

Bahrain

Brunei

Kasakhstan

Malaysia

Mexico

Oman

Rusland

Sudan

Sydsudan

Enigheden på ministermøderne torsdag og fredag i Opec-hvovedkvarteret i Wien er først tilvejebragt efter intenst petrodiplomati.

Forhandlingerne begyndte torsdag eftermiddag, men fortsatte langt ind i natten til fredag, før ministrene brød op for at få nogle timers søvn og konsultere deres regeringer, inden de mødtes igen. Efter mange timers forsinkelse kunne Opecs generalsekretær Mohammed Barkindo præsentere resultatet, hvilket sker i disse minutter på en pressekonference i Wien.

At ministermødet har balanceret på randen af kollaps understreges af, at den reviderede produktionsbegrænsningsaftale kun løber frem til udgangen af marts næste år. Inden da skal medlemmerne i Opec+ samles til et ekstraordinært ministermøde for at evaluere markedsudviklingen, før der tages stilling til om aftalen skal forlænges, eller om den skal justeres påny.

Afgørende bliver væksten i den amerikanske olieproduktion, der mere end nogen anden faktor har bidraget til at holde oliepriserne i skak.

På trods af at olieproduktionen i Venezuela ligger i ruiner, at Irans olieeksport er ramt af hårde sanktioner fra USA samt at olieproduktionen i Libyen og Nigeria ligger markant under produktionskapaciteten, tilføres verdensmarkedet mere olie, end efterspørgselen berettiger til.

»Denne aftale bør få råoliepriserne til at stige. Det vil også gavne producenterne af skiferolie i USA, hvilket de bør reflektere over. Vi ved, at en del af dem er gældstyngede og i økonomiske vanskeligheder. Hvis dette redder dem, bør de sende Opec en venlig tanke,« siger Saudi-Arabiens olieminister, prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud.

Han udtrykker glæde over, at Saudi Aramco torsdag gennemførte sin længe planlagte børsintroduktion, der hentede 172 mia. kr., hvilket er den største emission nogensinde og giver statsolieselskabet en markedsværdi på 11,45 bio. kr. eller det fem-dobbelte af Danmarks bruttonationalprodukt.

Merproduktionen ender i de kommercielle og strategiske olielagre rundt om i verden, og ikke mindst de kommercielle lagerbeholdninger i OECD-landene udgør en latent trussel mod Opec ambitioner om højere oliepriser.

Gennem lang tid har lagerbeholdningerne ikke kun ligget over det historiske gennemsnit, men også over det behov, der aktuelt kan være til at absorbere geopolitiske hændelser.

Det så man den 14. september i forbindelse med droneangrebene på olieinstallationerne i Abqaiq og Khurais, der satte mere end halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion ud af kraft. Angrebets effektivitet til trods var reaktionerne i oliemarkedet meget beherskede, hvilket ikke mindst skyldtes de store lagerbeholdning samt den hurtigt retablering af produktionen.