Whistleblower rettede grove beskyldninger mod Nationalbanken - politiet har opgivet at finde ham

Næsten to år efter at en whistleblower blev anmeldt for at bryde sin tavshedspligt, har politiet opgivet jagten på ham.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Det bliver sandsynligvis aldrig opklaret, hvem der som whistleblower har anklaget nationalbankdirektør Lars Rohde for at være uhæderlig og tale usandt om Danmarks fastkurspolitik.

En tidligere ansat i Nationalbanken har - ifølge Finans’ oplysninger som den eneste - været mistænkt for at være whistlebloweren. Men nu har politiet opgivet efterforskningen, fordi det ikke kan bevises, at den pågældende står bag lækket af de fortrolige oplysninger.

Sagen begyndte den 30. november 2017, da en whistleblower i en e-mail sendt til en række personer i og udenfor Nationalbanken beskyldte Lars Rohde for at lyve om fastkurspolitikken.

Ifølge whistlebloweren overvejede den daværende S-SF-R-regering at opgive fastkurspolitikken, men udadtil udtalte Lars Rohde gentagne gange, at det ikke var til diskussion at opgive den. Da kronen i 2015 var under massivt pres, sagde Lars Rohde bl.a. at fastkurspolitikken var »ufravigelig«.

»Det er usandt at betegne opgivelsen af fastkurspolitikken som en utænkelig begivenhed – i Danmarks Nationalbanks elektroniske arkiver ligger der filer, hvis eksistens bekræfter, at det er tænkeligt,« skrev whistlebloweren blandt andet.

Ifølge Nationalbanken har der ikke været korrespondance mellem regeringen og Nationalbanken om fastkurspolitikken i den givne periode, og Nationalbanken afviser i det hele taget, at whistleblowerens oplysninger er korrekte.

Den politianmeldte har svært ved at forstå, hvorfor han skulle politianmeldes.

»Det har været meget mærkeligt at være mistænkt i en politisag, hvor Nationalbanken udadtil benægter, at det har fundet sted. For hvis det ikke har fundet sted, hvorfor så melde det som en overtrædelse af tavshedspligten,« siger han til Finans.

Politiet skriver i afgørelsen om at indstille efterforskningen:

»Jeg har i dag besluttet at standse efterforskningen i sagen mod Dem for at have begået overtrædelse af straffelovens §152, ved som ansat i Nationalbanken at have videregivet fortrolige oplysninger.«

Nationalbanken oplyser, at den ikke har nogen kommentar til, at politiet har opgivet sagen, ligesom Lars Rohde ikke har nogen kommentar til, at han er blevet beskyldt for at tale usandt om fastkurspolitikken.

»Det er af afgørende betydning for Nationalbankens udmøntning af fastkurspolitikken, at der ikke sås tvivl om denne, og Nationalbanken er derfor meget bevidst om den eksterne kommunikation herom,« skriver Nationalbankens presseafdeling i en e-mail til Finans, hvor Nationalbanken igen understreger, at fastkurspolitikken ikke har været til diskussion.