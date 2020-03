Medie: Derfor har Putin udløst en priskrig på olie

Oliepriskrigen kan blive altødelæggende for USA's skiferolieindustri.

Ruslands præsident Vladimir Putin har udløst, hvad der potentielt kan blive en af nyere tids grimmeste oliepriskrige - og ofrene for krigen kan meget vel blive de amerikanske olie- og skiferproducenter.

Da Rusland i fredags takkede nej til at skære i sin olieproduktion - og dermed gik imod verdens største olienationer - var det i høj grad for at ramme USA's økonomi og i særdeleshed de amerikanske skiferolie-producenter.

Det siger tre kilder til Financial Times.

Ifølge kilderne er Rusland og Vladimir Putin træt af, at de amerikanske oliefirmaer i årevis har nydt godt af, at Opec - en sammenslutning af olieproducerende lande - og Rusland har holdt olieprisen oppe.

Derudover skulle Putin være tirret af de sanktioner, som USA har indført mod Ruslands største olieproducent Rosneft.

I sidste uge mødtes Opec og Rusland til topmøde i skyggen af coronavirussen, som har ramt efterspørgslen på olie hårdt og fået olieprisen til at falde kraftigt.

Derfor ville Opec-landene, ledet af Saudi-Arabien, have Rusland med på at skære dybt i produktionen for at få oliepriserne op. Men den var russerne ikke med på. Derfor faldt aftalen til jorden.

De sammenbrudte forhandlinger fik Saudi-Arabien til at vende på en tallerken og proklamere en priskrig. Det fik mandag olieprisen til at dykke med 25 pct. - det største fald siden 1991.

»Putin har planlagt og forberedt sig på dette,« skriver Bloomberg-kommentator Leonid Bershidskiy på Twitter.

»Han slog til på det værste tidspunkt for USA, Saudi-Arabien og verdensøkonomien.«

Når amerikanske skiferproducenter står forrest i skudlinjen, skyldes det, at mange af dem i forvejen er i økonomiske problemer. Lige nu er prisen på olie så lav, at det ikke engang kan dække firmaernes omkostninger ved at udvinde olien.

Samtidig har den amerikanske olie- og gasindustri gæld på cirka 550 mia. kr., som skal indfries over de næste fire år. Rusland derimod står stærkere end tidligere til at kunne modstå konsekvenserne af en oliepriskrig, lyder det.

I 2014, hvor der ligeledes var et fald i oliepriserne, hjalp den amerikanske banksektor med at holde hånden under den amerikanske skiferindustri. Men det lader ikke til at være tilfældet denne gang, skriver Wall Street Journal.

I stedet ventes det ifølge analytikere og talsmænd fra industrien, at gældsramte selskaber må skære i skiferboringen og i arbejdspladser, hvis de lave priser varer ved. Og selv da er det ikke nødvendigvis nok til at undgå konkurs.

Flere selskaber, der udvinder skiferolie, oplevede mandag aktiefald - blandt andet Occidental Petroleum, hvis aktie faldt med 52 pct.