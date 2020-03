Coronavirussen har malet samtlige af Kinas seneste vækststatistikker blodrøde. Og det værste venter endda forude, advarer ekspert, hvis det samme snart sker for resten af verden.

Thomas Høy Davidsen, f. 1980, er uddannet fra Edinburgh University i 2005 med en Joint Masters (with Honours) - den ene i filosofi, den anden i japansk. Har været bosiddende i Asien siden 2005, hvor han har arbejdet som freelance journalist, blandt andet for Weekendavisen og Berlingske Tidende samt flere britiske aviser og tidsskrifter. Har siden 2011 været udstationeret i Japan for Jyllands-Posten og Finans med udvidet fokus på den økonomiske udvikling i Japan, Korea og Sydøstasien.

TOKYO – Mens andre lande kæmper med at holde coronavirussen fra døren, ser Kina ud til at have sat en stopper for sin nuværende epidemi. Om det holder ved i de næste måneder, vil kun tiden vise. Men et er sikkert – selv hvis virusudbruddet snart går i sig selv, er der tale om en dyrt købt sejr.

Kina kan endda blive ramt af det første kvartal med negativ vækst siden Maos død i 1976. Dengang skrumpede landets økonomi med 1,6 pct. på ét år, og siden har vækstraterne været sorte. Men det kan nu ændre sig.

»Det er muligt, at staten vil melde om negativ vækst for årets første kvartal for første gang siden Kulturrevolutionen,« skriver analysefirmaet Macquarie Group i en nylig investornote.

For de dårlige nyheder står i kø, senest med udgivelsen af det såkaldte Caixin-serviceindeks, der måler investeringsniveauet for den del af økonomien. Det faldt fra 51,8 point i januar til 26,5 i februar – det laveste siden statistikken blev indført i 2005. Et indeks på over 50 point er tegn på ekspansion, mens det modsatte peger mod recession.

Boligsektoren har det ikke meget bedre. Her faldt aktivitetsindekset i februar til 29,6 point, ifølge de seneste tal – det laveste siden 2011. Også her peger et indeks under 50 point på recession.

Sagerne var lignende dystre på handelssiden. Kinas eksport faldt med 17,2 pct. i januar og februar, målt på værdi, da landet lukkede ned i varierende grader af karantæne i et forsøg på at få virusudbruddet under kontrol. Et fald der er »sammenligneligt med det under den globale finanskrise i 2008«, skriver analysefirmaet Capital Economics i en note.

Samtidig er store dele af Kinas arbejdende befolkning stadig ikke vendt tilbage til jobbet til trods for, at landets karantæner i det store hele er ophævet – dog ikke i Hubei provinsen, hvor epidemien begyndte. For eksempel er kun omkring 80 millioner af landets i alt 290 millioner migrantarbejdere, der rejser fra Kinas indre provinser til kysten i jagten på jobs, kommet tilbage, ifølge tal fra statistikbureauet.

Hvor mange kinesere, der i alt er vendt tilbage til kontoret, vides ikke. Men det går stadig langsomt, ifølge både landets egne og internationale medier.

Det er dårlige nyheder og ikke bare for arbejderne selv. Alene migrantarbejderne står til nu at miste 115 milliarder dollars i tabte lønninger – penge, der nu ikke kan bruges i forbrugerøkonomien.

Hvor meget denne manglende forbrugeraktivitet ender med at koste, vides endnu ikke. Bloombergs panel af økonomer bider dog mærke i, at Kinas forbrugerprisindeks kun steg med 1 pct. i februar – det laveste siden 2010. Det peger ikke mod et hurtigt opsving i forbrugeraktivitet.

Men det kan let blive værre endnu, for coronavirussen er langt fra færdig med sin hærgen uden for Kinas grænser. Og Kina vil have svært ved at komme tilbage til sin vanlige vækst, hvis resten af verden går i corona-recession.

»Det værste kan endnu vente forude,« udtaler Larry Hu, cheføkonom for Macquaire Capital, på den baggrund til South China Morning Post.