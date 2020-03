Coronavirussen får Bank of England til at lave akut rentesænkning

Som følge af coronavirussen har Bank of England bl.a. sænket renten med 0,5 pct.point. til 0,25 pct.

Den britiske centralbank, Bank of England, har nu reageret på spredningen af coronavirussen. Bank of England har på et ekstraordinært besluttet at sænke renten med 0,5 pct.point. til 0,25 pct.

Det er ét af flere tiltag fra centralbanken i et forsøg på at holde hånden under de britiske virksomheder.

Det fremgår af en meddelelse på Bank of Englands hjemmeside.

»Bankens tre komitéer annoncerer i dag en omfattende og rettidig pakke med foranstaltninger som skal hjælpe britiske virksomheder og husholdninger med at komme igennem de økonomiske forstyrrelser, der sandsynligvis vil komme som følge af Covid-19. Disse foranstaltninger vil hjælpe med at holde virksomheder i live og folk i job og på den måde forhindre, at midlertidig forstyrrelse i at forårsage længerevarende økonomisk skade,« fremgår det af meddelelsen.

Bank of England påpeger, at virussen har påvirket aktiekurser over priser på råvarer til statsobligationer. Samtidig kan forstyrrelser i forsyningskæder og manglende økonomisk aktivitet føre til likviditetsproblemer - særligt i mindre virksomheder. Derfor har centralbanken sat gang i et nyt likviditetsprogram, som er målrettet netop små og mellemstore virksomheder.

»Selv om størrelsen af det økonomiske chok fra Covid-19 er meget usikker, vil aktiviteten sandsynligvis blive svækket væsentligt i Storbritannien i de kommende måneder,« skriver centralbanken.

Med beslutningen om at sætte renten ned følger Bank of England i hælene på Federal Reserve, som satte renten ned med 0,5 pct. i sidste uge. Centralbankerne i Canada og Australien har også skruet på rentesatserne som følge af virussen.

»Der er ved at tegne sig et ikke særligt overraskende mønster. Centralbanker med en positiv rente og med lidt ammunition tilbage i arsenalet har sat renten ned - evt. forud for ordinære møder - mens centralbanker med lave og endda negative pengepolitiske renter som den japanske og den europæiske er mere tøvende,« skriver Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank, i en kommentar.

Udover rentesænkningen og en ny kreditfacilitet har Bank of England også sænket kapitalkravene til bankerne.

»Det er i den givne situation nok mere effektive instrumenter end rentenedsættelser, men der bliver i øjeblikket skudt i alle retninger fra myndighederne for at forsøge at beskytte økonomien mod virussen,« skriver Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit, i en kommentar.