Om få uger vil Trump genåbne USA: »Han er tydeligvis ikke rodfæstet i virkeligheden«

Fyldte kirker og folk tilbage på arbejde. USA's præsident går stik imod anbefalinger fra både eksperter og egne rådgivere. Han vil ikke lade coronaen bringe økonomien i ruiner.

USA’s præsident Donald Trump vil stik imod en række sundhedseksperters anbefalinger genstarte den amerikanske økonomi allerede til påske.

Påskesøndag - den 12. april - drømmer Trump om at fylde USA’s kirker, og han vil samtidig have amerikanerne tilbage på arbejde inden påske.

»Vi åbner dette fantastiske land. Det er vi nødt til,« lød det tirsdag fra Trump i et interview med tv-kanalen Fox News.

Meldingen kommer samtidig med, at USA lige nu står til at blive verdens næste store epicenter for coronapandemien. Ifølge Johns Hopkins University har USA mindst 46.000 bekræftede smittetilfælde og næsten 600 coronarelaterede dødsfald.

Situationen er så kritisk, at hospitaler flere steder i landet, bl.a. i New York, kun er få dage fra at løbe tør for respiratorer.

Men Donald Trump vil ikke lade den dødelige pandemi udvikle sig til »et langvarigt finansielt problem,« understreger han.

Allerede nu tegner der sig konturerne af en historisk stor økonomisk nedtur i USA. Flere amerikanske delstater er lukket ned. Butikker, fabrikker, lufthavne og undergrundsbaner.

Arbejdsløsheden kravler hastigt i vejret og vil med stor sandsynlighed overstige de ledighedstal, vi så under finanskrisen.

Alt sammen udfolder sig for øjnene af Donald Trump, imens coronavirussen fortsætter med at sprede sig voldsomt. Derfor er det også stærkt kontroversielt, at præsidenten allerede nu taler om at genåbne økonomien.

»Trump er tydeligvis ikke rodfæstet i virkeligheden,« siger Dr. Tina Tan, medlem af Infectious Diseases Society of America, til CNBC.

»Dette er begyndelsen på en større folkesundhedskatastrofe. Jeg ved ikke, hvor Trump får sine oplysninger fra, men de er ekstremt mangelfulde,« siger hun.

Præsidenten går også stik imod anbefalingen fra sin egen rådgiver i smitsomme sygdomme, Anthony Fauci. Og stik imod lederen af den amerikanske sundhedsstyrelse, Jerome Adams.

Trumps ledende økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, har signaleret, at der kan være et skifte på vej i tilgangen til coronavirussen.

»Præsidenten har ret. Kuren må ikke være værre end sygdommen. Vi bliver nødt til at træffe nogle svære beslutninger med fordele og ulemper,« sagde Larry Kudlow mandag i et interview med Fox News.

Den brutale virkelighed er, at USA økonomisk set er dårligt forberedt på at skulle imødegå en krise af historiske dimensioner. Millioner af amerikanere kan blive coronakrisens økonomiske tabere.