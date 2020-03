Derfor er amerikansk krisepakke »ekstremt vigtig« for Danmark

Der er stor fokus på hjælpepakkerne i Danmark, men hjælpepakkerne i udlandet er mindst lige så vigtige for den danske økonomi, lyder det fra en cheføkonom.

Den enorme hjælpepakke, som er blevet vedtaget i USA's senat, er ikke kun en god nyhed for den amerikanske økonomi. Det er også en god nyhed for den danske økonomi og det danske erhvervsliv.

Sådan lyder det fra to cheføkonomer.

»Det ser ud til, at Trump ikke er faldet i den protektionistisk fælde, for der er tale om en klassisk hjælpepakke. Det er positivt set med danske øjne, for man kan have en forhåbning om, at den vil afbøde de økonomiske konsekvenser af virussen i USA, og at det dermed vil gavne den danske eksport til USA,« siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Ifølge Tore Stramer er 800.000 jobs i Danmark direkte eller indirekte afhængige af eksporten til udlandet, og USA indtog sidste år pladsen som Danmarks største eksportmarked.

»Derfor er det ekstremt vigtigt,« siger Tore Stramer.

Den danske eksport af varer og tjenester til USA nåede 157,6 mia. kr. i 2019. Det er dermed det største eksportmarked for Danmark.

For Tyskland, som i flere årtier var Danmarks største eksportmarked, endte tallet på 155,7 mia. kr., viste tal fra Danmarks Statistik i begyndelsen af februar. På de følgende pladser følger Sverige, Storbritannien og Norge.

Hjælpepakken, der er blevet vedtaget i Senatet i USA, har en størrelse på 2.000 milliarder dollars, hvilket svarer til ca. 14.000 milliarder kr.

»Det er en kæmpe, kæmpe pakke. Hvis den sikrer økonomien på den anden side af en nedlukning, vil det være en fordel for os, da det er vores største eksportparter,« siger Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

De amerikanske tiltag svarer til ca. 10 pct. af landets bruttonationalprodukt (BNP), lyder det fra Sydbank, som peger på, at hjælpepakkerne under finanskrisen svarede til mellem 6 og 7 pct.

»Det er ret vigtigt, at der kommer hjælpepakker. En ting er, at vi selv har hjælpepakker, men det hjælper ikke, hvis der ikke er nogen at handle med, når Danmark kommer ud på den anden side. Derfor er det afgørende, at vi ser dette i USA,« siger Søren V. Kristensen.

Det er ikke kun i USA, at der er hjælp på vej til økonomierne via finanspolitikken. Mandag blev en hjælpepakke på 156 mia. euro vedtaget i Tyskland.

»Vi har meget fokus på de hjemlige hjælpepakker, og økonomien er også meget ramt, men vi er lige så meget afhængig af massiv hjælp på vores eksportmarkeder. Jeg vil næsten sige, at det er lige så vigtigt som danske hjælpepakker. Derfor det ekstremt positivt, at Tyskland og USA har søsat massive hjælpepakker,« siger Tore Stramer.

Han peger derudover på, at også ECB i Europa og Federal Reserve i USA har iværksat store programmer for at afbøde de økonomiske effekter af virussen.