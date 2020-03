Mange banker og pensionsselskaber håber nu på, at Nationalbanken snart træder ind med en hjælpende hånd på obligationsmarkedet. Men de skal måske ikke sætte næsen op efter det.

Presset øges nu på Nationalbanken for at holde hånden under det danske obligationsmarked og undgå stigende renter.

Sydbank, Nordea og flere pensionsselskaber som bl.a. MP Pension opfordrer derfor nu Nationalbanken til at købe danske obligationer op i markedet.

»Spørgsmålet er, om det ikke er på tide, at Nationalbanken kommer lidt ind i kampen i forhold til at holde hånden under det danske obligationsmarked, ligesom andre nationalbanker gør verden over« siger Anders Schelde, investeringsdirektør i MP Pension.

Renterne på både statsobligationer og på boliglån er steget de seneste dage i takt med, at panikken på finansmarkederne har skræmt mange udenlandske investorer hjem.

Det tvang bl.a. i forrige uge Nationalbanken til at hæve sin toneangivende rente med 0,15 pct. for at holde kronen i sin faste kurs mod euroen.

Dertil vil en stor bølge af danske statsobligationer og nye opkøbsprogrammer for mere end 1.000 mia. euro i eurozonen, Norge, Storbritannien og Sverige gøre de danske papirer mindre attraktive, mener de to banker.

Et kursfald på obligationer gør særligt ondt på banker og pensionskasser, som ligger inde med store beløb.

Skal Nationalbanken bare matche programmet i eurozonen, skal den ifølge Nordea til at købe obligationer for omtrent 18 mia. kr. om måneden.

Nordea foreslår dog et program på 9 mia. kr.

»Nationalbanken gør det stik modsatte af næsten alle andre centralbanker i verden. Hvor Federal Reserve, Bank of England, Riksbanken etc. sænker deres renter og lancerer kæmpestore opkøbsprogrammer, så hæver den danske centralbank renten og laver ingen opkøb,« skriver de to Nordea-analytikere Anders Aalund og Jan Størup Nielsen.

De peger bl.a. på, at Nationalbanken regner med at udstede for 50 mia. kr. mere end tidligere planlagt, og at det beløb meget vel kan vokse i takt med, at kampen mod coronavirus trækker ud.

Samtidig var der ifølge banken kun meget ringe efterspørgsel efter de danske statsobligationer ved auktionen forleden.

Udviklingen er også gået ud over boligrenterne.

Før panikken på finansmarkederne for alvor brød ud i slutningen af forrige måned, handlede et 30-årigt lån med en rente på 0,5 pct. i kurs 98. Nu er kursen nede i omtrent 88, og 2-pct. lånet er åbnet.

Renten på et F5-lån er steget fra -0,37 den 9 marts til omtrent 0,5 pct. i dag.

En sådan pludselig stigning i renterne - såfremt den bider sig fast - kan ifølge Handelsbankens Jes Asmussen sætte boligmarkederne i specielt de store byer under pres og resultere i prisfald på mindst 10 pct.

»Behovet for et dansk opkøbsprogram bliver lige nu aktualiseret af, at vi ser store kursfald i de danske realkreditobligationer. Den store og nye pakke af opkøb fra Den Europæiske Centralbank (ECB) har ikke rigtig gjort det bedre,« skriver Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Et opkøbsprogram kan dog ifølge Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension, gøre det endnu sværere for Nationalbanken at holde kronen stærk og i sin faste kurs mod euroen.

Selvom han også ser et behov for hjælp, vil opkøb blot pumpe mere likviditet ud i pengemarkedet og dermed sænke de korte renter, som er med til at dirigere kronekursen, mener han.

Det vil stride mod bankens eneste formål, nemlig at beskytte fastkursen, mener han.

»Nu har Nationalbanken lige løftet renten for at støtte kronen, så det ville være som at gå hver sin vej. Jeg tror ikke, at det er realistisk på den korte tidshorisont. Jeg tvivler på, at Nationalbanken overhovedet tænker, at det er deres opgave,« siger Henrik Olejasz Larsen.

Han foreslår i stedet, at banken lader være med at udstede de nye obligationer og i stedet lader staten trække pengene på sin konto i Nationalbanken.

Det vil have nogenlunde samme effekt, som et opkøbsprogram uden at tilføre likviditet.

Nationalbanken har trods henvendelser fra Finans valgt ikke at vende tilbage.