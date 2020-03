Donald Trumps hoteller og resorter lider under coronakrisen og kunne godt bruge en hjælpende hånd fra den amerikanske hjælpepakke, som netop er vedtaget. Det kommer bare ikke til at ske, lyder det.

Donald Trumps nødlidende forretningsimperium får ingen glæde af den gigantiske hjælpepakke, som onsdag blev vedtaget i det amerikanske senat.

Hjælpepakken sender tusindvis af milliarder kroner ud i USA's coronaramte økonomi, men præsidentens mange hoteller, resorter og golfklubber må kigge langt efter nødhjælp.

De er nemlig bandlyst fra at modtage lån eller investeringer fra hjælpepakken, siger Demokraternes mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, ifølge CNBC.

Demokraterne og andre kritikere af præsidenten har været bekymrede for, om Trumps virksomheder ville modtage krisehjælps-penge. Men det har de ikke længere grund til, ifølge Chuck Schumer.

I lovforslaget til krisepakken, som endnu mangler at blive endeligt vedtaget, bliver det nemlig indskrevet, at præsidenten og hans families virksomheder ikke må få del i pakken.

Det gælder også virksomheder kontrolleret af vicepræsident Mike Pence og af medlemmer af Kongressen.

Turist- og hotelindustrien er blandt de hårdest ramte af coronapandemien. Det er et gevaldigt problem for præsident Trump, som ejer en lang række hoteller, resorter og golfklubber.

Mindst fire af præsidentens hoteller er midlertidigt lukket, og tre hoteller har måttet fyre medarbejdere, skriver Washington Post.

Blandt de ramte hoteller er Mar-a-Lago Club i Florida og Trump International Hotel i Las Vegas, der foreløbig er lukket indtil midten af april.

Donald Trump har samlet sine mange forretninger i The Trump Organization, men han har intet med den daglige drift at gøre. Den opgave varetages af sønnerne Eric Trump og Donald Trump Jr.

Det Hvide Hus har ikke ønsket at kommentere historien over for CNBC.

Hjælpepakken, der er blevet vedtaget i Senatet i USA, har en størrelse på 2.000 milliarder dollars, hvilket svarer til ca. 14.000 milliarder kr. Detaljerne i pakken er endnu ikke afsløret.