Coronakrisen er langt dybere, end hvad økonomerne hos verdens største investeringsbank tidligere har forventet. Nu nedskriver den væksten i amerikansk økonomi markant og skærer dermed en tredjedel væk for andet kvartal i år.

Coronavirus har sat hele den globale økonomi i stå. Og lige nu ser det ud til at gå hårdere ud over den amerikanske økonomi, end økonomerne havde forventet.

I hvert fald ser den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs endnu mere dystert på økonomien. Tirsdag opdaterede den sin prognose for amerikansk økonomi, og her sender den væksten ned med minus 34 pct. i andet kvartal målt i annualiserede tal.

Spredningen af sygdommen eksploderer i øjeblikket i USA, og det har fået myndighederne i flere delstater, som f.eks. New York, til at nedlukke samfundet.

»Med forretningslukninger og social afstand, der lukker store dele af økonomien ned, har vi revideret vores forventninger til væksten. Udviklingen i serviceforbruget, produktionsaktiviteten og byggeriet er nye beviser på alvorligheden i krisen,« skriver banken i et notat ledet af cheføkonom Jim Hatzius.

Flere store amerikanske detailkæder har stoppet lønningerne for hundreder af tusinder af ansatte i kampen for at tackle den nedsatte efterspørgsel forårsaget af nedlukningen. Det har også fået Kongressen til at forberede sig på en fjerde runde med økonomisk stimulans for at få USA gennem virusudbruddet.

Goldman Sachs forventninger til væksten i amerikansk økonomi i år:



Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Vækst i BNP -9 pct. -34 pct. 19 pct. 12 pct. 6,2 pct.

Note: Ændring ifht. forhenværende periode. Annualiserede tal.

Tidligere forventede Goldman Sachs, at væksten ville falde med 24 pct. i andet kvartal, men det billede ser nu værre ud og står til at skrumpe ind med en tredjedel.

Første kvartal forventer banken nu et fald på 9 pct., hvilket tidligere var minus 6 pct.

De anekdotiske beviser og de ugentlige skyhøje arbejdsløshedstal viser et endnu større arbejdsmarkedskollaps, end vi havde forventet. Goldman Sachs

Banken sender samtidig forventningen til arbejdsløsheden i vejret. Således regner storbanken med, at arbejdsløsheden midtvejs i året vil være steget til 15 pct.

»De anekdotiske beviser og de ugentlige skyhøje arbejdsløshedstal viser et endnu større arbejdsmarkedskollaps, end vi havde forventet. Det er ikke kun negativt på kort sigt, men øger også risikoen for uheldige effekter på indkomst og forbrug lidt længere ud i fremtiden,« lyder det fra Goldman Sachs.

Banken er dog stadig optimistisk i troen på, at økonomien kommer igen i slutningen af året. Banken vurderer, at omkring halvdelen af det tabte vil være indhentet inden årets afslutning.

»Mens det nøjagtige tidspunkt for den medicinske og økonomiske genopretning er meget usikker, og tilbagefald er sandsynlige, er det vores antagelse, at nedlukningen og de sociale distanceringsforanstaltninger og måske bedre vejrudsigter reducerer nye infektioner kraftigt i løbet af den næste måned,« skriver banken.