Nu nærmer verdens femtestørste økonomi sig recession

Indiens BNP-vækst kan komme ned at runde blot 1 pct., efter landet i flere år har været en af verdens hurtigst voksende økonomier, hævder en rapport fra Capital Economics.

Trods flere år med titlen som verdens hurtigst voksende større økonomi, styrer Indien nu mod en vækst i BNP på blot 1 pct. i 2020 - den laveste i 40 år, ifølge en rapport fra det britiske analyseinstitut Capital Economics.

Det skriver Forbes.

Rapporten hævder, at Indiens økonomiske situation er skrøbelig, og at en massiv nedlukning af landet, som regeringen har indført for at redde menneskeliv, vil »hærge økonomien de kommende måneder.«

»På hjemmefronten vil husholdningsudgifter og investeringer sandsynligvis kollapse med kun en forøgelse af de offentlige udgifter for at yde støtte,« står der i rapporten, som samtidig mener, at krisen kalder på storstilede finanspolitiske tiltag, skriver Forbes.

Nedlukningen af verdens næstfolkerigeste land blev sat iværk i sidste uge og står til at vare 21 dage. Men Capital Economics mener, at den meget vel kan forlænges med op til tre måneder, hvilket vil føre til en opbremsning i bl.a. landets industri-, transport- og detailsektor.

Torsdag i sidste uge offentliggjorde den indiske premierminister Narendra Modi en hjælpepakke rettet mod landets fattigste i en størrelsesorden på 1.700 mia. indiske rupier svarende til 150 mia. kr.

Rapporten viser, at de indiske husholdninger har en relativt lille opsparing, og at centralbankens intitiativer vil hjælpe på den finansielle stabilitet. Men på samme tid advarer den om, at den samlede stimulus er for lille, da den blot udgør 0,7 pct. af Indiens BNP.

Til sammenligning har den danske regering bebudet hjælpepakker for op imod 300 mia. kr., hvilket svarer til ca. 15. procent af Danmarks BNP.

Andre analytikere regner ligesom Capital Economics med, at den indiske BNP-vækst vil falde til markant lavere niveauer i år. Men den britiske økonom Lord Jim O'Neill, der opfandt BRICS-udtrykket som ansat hos Goldman Sachs, mener, at det er for tidligt at komme med en vækstprognose.

»Jeg synes ikke rigtig, det giver meget mening for folk at gå rundt og plukke tal ud af luften, om BNP vil stige eller falde, indtil vi ser meget mere bevis,« siger Jim O'Neill til Forbes.