EU's næststørste økonomi ramt af værste recession siden 1945

Frankrigs økonomi skrumpede med ca. 6 pct. i første kvartal, og landet er nu officielt i recession, viser nye tal fra landets nationalbank.

Coronakrisen er rullet henover Europa, og effekterne kan nu måles på EU’s næststørste økonomi Frankrig, som officielt er i recession.

Det sker, da landet har oplevet en negativ BNP-vækst to kvartaler i streg - 0,1 pct. i sidste kvartal af 2019 og 6 pct. i første kvartal 2020, viser tal fra den franske nationalbank.

Det skriver det franske medie France24.

Nationalbanken meddeler desuden, at den økonomiske aktivitet er dykket med 32 pct. i de sidste to uger af marts, hvor coronakrisen for alvor ramte.

»Vi skal tilbage til 2. kvartal af 1968, hvor landet blev ramt af Majoprøret, for at finde et lignende fald i aktivitet,« skriver nationalbanken ifølge France 24 og tilføjer, at faldet det år var på 5,3 pct.

Tidligere på ugen meddelte den franske finansminister Bruno Le Maire, at landet vil komme til opleve den største økonomiske nedgang siden slutningen på Anden Verdenskrig i 1945.

»Vi vil sandsynligvis falde mere end de 2,2 pct. i 2009. Det viser størrelsesordenen af det økonomiske chok, vi står overfor,« udtalte han under en tele-høring i det franske senat, ifølge France24.

Udregninger lavet af den franske nationalbank viser, at for hver uge Frankrig er lukket ned, skrumper landets økonomi med 1,5 pct.

Nedlukningen af Frankrig begyndte den 17. marts og forventes at vare ved indtil d. 15. april, alt efter om smitten tager til i perioden.