Tidligere cheføkonom: Vesten reagerede for sent på corona - det bliver dyrt

En tidligere cheføkonom i Den Internationale Valutafond mener, at de vestlige lande bliver økonomisk hårdere ramt af coronavirus, da de affejede faren og mangler erfaring med store sygdomsudbrud, som de har i Østasien.

Raghuram Rajan, der er tidligere cheføkonom i Den Internationale Valutafond (IMF), vurderer, at væksten i de vestlige lande over en bred kam kan se frem til et fald i den økonomiske vækst på mindst 6 pct.

Det skriver BBC.

Myndighedernes omfattende tiltag mod coronavirus ved at lukke ned for store dele af erhvervslivet har enorme konsekvenser.

Og ifølge økonomen rammer pandemien nogle steder hårdere, fordi landene ikke var godt nok forberedt, og at udsagn som »det er noget, der sker i lande langt væk, og det bliver ikke så slemt her« tidligere var holdningen.

»Jeg tror, at de vestlige lande tog for let på truslen, fordi de ikke tidligere har haft direkte erfaringer med en alvorlig epidemi,« siger Raghuram Rajan til BBC Asia Business.

Hans kommentar kommer på baggrund af IMF’s advarsel om, at den globale økonomi står foran sin største krise siden depressionen i 1930’erne.

»Det er nemt at pege fingre, men jeg siger bare, at en række østasiatiske lande, der havde erfaringer fra tidligere pandemier – selv om de ikke var nær så slemme – tog denne situation alvorligt lige fra begyndelsen,« siger Raghuram Rajan.

Raghuram Rajan, der selv kommer fra Indien og tidligere har ledet den indiske nationalbank, roser derimod Sydkorea og Singapore som eksempler på to lande, der har håndteret virusudbruddet godt.

På sit eget lands vegne er han dog ikke videre optimistisk, for situationen er svær i et land med så stor befolkningstæthed, og derfor er regeringens redskaber begrænsede.

I øjeblikket er der iværksat en lockdown af Indien, der skal nedsætte smittetempoet.

»Det er ikke bare sjov, det er et spørgsmål om liv og død, og hvis det eskalerer i Indien, har vi ikke ressourcerne til at håndtere det,« siger økonomen, der til daglig er professor på University of Chicago Booth School of Business, og giver samtidig sit syn på de vestlige landes økonomiske fremtid, hvor han ser et skifte fra vækst til nedgang:

»På nuværende tidspunkt ser jeg et skifte fra en vækst på mellem 2 og 5 pct. i BNP til i stedet et fald på mellem 4 og 5 pct. Det betyder et fald på mindst 6 pct., og samlet set for alle lande er det et tab på langt over 2 billioner dollars.«

Den tidligere IMF-økonom mener desuden, at løsningen er samarbejde fremfor protektionisme, skriver BBC.

»Vi har set lande kapre hinandens medicinforsyninger og forbyde eksport af vigtig medicin. Det er ting, der er med til at stille hvert enkelt land dårligere.«