ECB er klar med ubegrænset »pandemisk« hjælp

Den Europæiske Centralbank (ECB) vil iværksætte nye tiltag for at hjælpe økonomien i eurozonen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har spændt et ubegrænset stort net ud under økonomien i eurozonen for at afbøde effekterne af coronakrisen. ECB er således klar til at lade sit pandemiske opkøbsprogram (PEPP) køre så længe, som centralbanken finder nødvendigt. Det står klart efter dagens møde i ECB’s såkaldte Styrelsesråd.

Dermed følger ECB i fodsporene på Federal Reserve, som er kommet med en lignende udmelding i forbindelse med coronakrisen. Det pandemiske opkøbsprogram har en overordnet ramme på 750 mia. euro, men ECB er klar til at ændre denne ramme.

»Styrelsesrådet er klar til at øge størrelsen og tilpasse opkøbene så meget, som det er nødvendigt, og så længe som nødvendigt. Under alle omstændigheder er Styrelsesrådet parat til at justere alle sine instrumenter, hvor det er relevant, for at sikre, at inflationen bevæger sig mod mål på en måde, der er i tråd med forpligtelsen til symmetrien,« lyder det fra Styrelsesrådet med henvisning til inflationsmålet tæt på, men under 2 pct.

»Europæisk økonomi er nødlidende, og har brug for al den hjælp, der kan gives,« lyder det fra Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

Meldingen fra ECB kommer på samme dag, som nye tal fra Eurostat viste en negativ vækst i eurozonen på 3,8 pct. målt i forhold til fjerde kvartal 2019 og minus 3,3 pct. sammenlignet med første kvartal i fjor.

ECB har valgt at fastholde sin ledende rente på rekordlave -0,5 pct., men den har justeret sin pengepolitik. Likviditetsprogrammet TLTRO har fået sænket sin rentesats til 0,5 pct.point under den ledende rentesats, og samtidig vil ECB sætte gang i et nyt likviditetsprogram med forkortelsen PELTRO.

I Nordea vurderer man, at der kan blive behov for yderligere tiltag fra ECB på sigt.

»I første kvartal stod nedlukningerne trods alt kun på i lidt over en halv måned. I andet kvartal er der som minimum tale om en fuldt nedlukket april og kun delvist åbnede økonomier i resten af kvartalet,« skriver Helge J. Pedersen, der er cheføkonom i Nordea, i en kommentar.

ECB's oprindelige opkøbsprogram vil derudover fortsætte med 20 mia. euro om måneden.