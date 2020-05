Nye jobtal fra USA sprænger alt - i virkeligheden står det endnu værre til

Aldrig er så mange job i USA forsvundet på en måned.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

10 års jobvækst i USA er nu officielt forsvundet på en måned. Jobtallene fra verdens største økonomi er så voldsomme, at flere økonomer må ty til udråbstegn i deres analyser af, hvor slemt det står til.

Netop offentliggjorte tal viser, at beskæftigelsen uden for landbruget i USA faldt med 20,5 mio. personer i april, og at ledigheden samtidig steg til 14,7 pct.

Det er med afstand den værste jobrapport i amerikansk historie. Beskæftigelsen falder hurtigere end nogensinde, og ledigheden skyder i vejret med en fart, som økonomer før coronakrisen ikke troede mulig.

»For bare to måneder siden stod USA på toppen af historiens længste opsving, og ledigheden havde ikke været lavere i mere end 50 år. Coronakrisen har spist 10 års jobfremgang, og ledigheden har ikke været større siden Den Store Depression i 1930’erne,« skriver Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en kommentar.

Selvom de nye jobtal viser et nærmest totalt kollaps på arbejdsmarkedet, står det i virkeligheden endnu værre til, påpeger flere økonomer.

Mange amerikanerne har nemlig valgt at melde sig ud af arbejdsstyrken. Derfor fremgår de i øjeblikket ikke som værende arbejdsløse. Det kan eksempelvis skyldes, at de ikke har ledt efter arbejde de seneste fire uger. Måske fordi de vurderer, at det ikke kan betale sig i den nuværende situation.

Desuden ved vi, at endnu flere millioner amerikanere har anmodet om ledighedsunderstøttelse, siden jobrapporten for april blev opgjort.

»Med andre ord bliver jobrapporten for maj også grim læsning,« skriver Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, i en kommentar.

Jobrapporten fra USA kaldes kongetallet, fordi det er et af de vigtigste nøgletal i USA og hele verden. Derfor er det også bekymrende for Danmark, når 10 års amerikansk jobvækst på kort tid forsvinder som dug for solen.

USA er Danmarks største eksportmarked. Derfor vil vores eksport til USA i de kommende måneder få drøje hug, påpeger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Samme vurdering har Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

»Op imod 80.000 danske job er direkte afhængige af eksporten til USA. En nedgang i USA vil altså ramme dansk økonomi meget hårdt og koster danske arbejdspladser,« skriver han i en kommentar.

Skal man finde noget positivt ved fredagens jobrapport, er det, at jobtabet faktisk var en smule lavere, end økonomerne havde frygtet. Samtidig er USA så småt begyndt at åbne igen rundt om i staterne.

Det vil langsomt øge den økonomiske aktivitet i landet og - kombineret med massive hjælpepakker - få genskabt nogle af de tabte job.

»Samlet set vil vi nok stadig se jobtab, men i en hel anden skala end nu, og det er ikke umuligt, at beskæftigelsen faktisk allerede er bundet i april. Tegn på det kan give mere vind i sejlene for aktiemarkedet,« skriver Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, i en kommentar.