USA's præsident Donald Trump truer nu med helt at kappe de økonomiske bånd til Kina som følge af coronapandemien. Det får hårde gloser med på vejen.

Forholdet mellem verdens to største økonomier nærmer sig frysepunktet, og det kan få voldsomme konsekvenser for både den globale økonomi og de globale finansmarkeder, som i forvejen lider under coronapandemien.

Torsdag medvirkede USA's præsident Donald Trump i et interview med sin foretrukne tv-kanal Fox News. Her understregede han, at han lige nu ikke ønsker at tale med Kinas præsident Xi Jinping.

Trump beskylder kineserne for at stå bag coronavirussen og for ikke at have reageret i tide, da virussen begyndte at løbe løbsk. Nu lufter han tanken om helt at kappe de økonomiske bånd til Kina.

Det vil ifølge Trump spare amerikanerne for 500 mia. dollars.

»De idiotiske forsyningskæder er over hele verden. Hvis en af delene i kæden går i stykker, bliver alt noget rod. Jeg har sagt, at vi ikke burde have forsyningskæder. Vi burde producere alt i USA. Vi har selskaber, som kan gøre det,« siger Trump i interviewet.

Samtidig åbner Trump for at fjerne børsnoterede kinesiske selskaber fra amerikanske børser. Ifølge konsulentfirmaet Eurasia Group vil et sådant træk »sende chokbølger gennem finansmarkederne.«

Reaktionerne på Trumps nye trusler mod Kina fører ikke særligt pæne ord med sig i den statskontrollerede kinesiske avis Global Times.

Vicedirektøren i tænketanten Center for US Studies ved Fudan University kalder idéen om at kappe båndet til Kina »vanvittig.« En anden mener, at Trump mest af alt er frustreret over, at USA med over 100.000 døde er blevet epicenteret for coronapandemien.

»Trump er som en gigantisk baby på randen af et sammenbrud. Han er under et enormt pres på grund af de fejl, der blev begået, og som har forårsaget høje dødstal,« siger professor ved Fudan University Shen Yi til Global Times.

Donald Trump er ikke den eneste, som beskylder Kina for ikke at have håndteret coronavirussen godt nok - og tids nok. Også i Europa og Australien kræver politikere en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan virussen angiveligt opstod i Kina, nærmere bestemt millionbyen Wuhan.

De eskalerende spændinger mellem Kina og resten af verdenssamfundet udgør en stor risiko for genopretningen af verdensøkonomien, siger en investor til CNBC.

Konsekvensen kan i værste fald blive en handelskrig, som er endnu værre end den, USA og Kina gennem længere tid har udkæmpet.