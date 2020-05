Amerikanerne havde i april mere travlt med at blive fyret end at bruge penge, siger en cheføkonom.

Den vigtigste vækstmotor i verdens største økonomi er banket ned under gulvbrædderne.

Fredag kom der nye tal for detailsalget i USA, og de så værre ud, end økonomerne havde frygtet. 16 pct. faldt detailsalget i april, og det kom endda efter et fald på 8 pct. i marts.

»Amerikanerne har i april haft mere travlt med at blive fyret end at bruge penge,« som cheføkonom i Sydbank Søren V. Kristensen skriver i en kommentar.

Tallet var som sådan ikke en stor overraskelse, for USA's økonomi - og dermed de fleste butikker - har været lukket i april. Men det er ifølge økonomer stærkt bekymrende, at privatforbruget i USA er faldet så kraftigt.

Den amerikanske økonomi er nemlig i høj grad forbrugerdreven. Faktisk udgør forbruget omkring 70 pct. af landets økonomi. Og selvom en lang række stater nu begynder at åbne, er der ikke udsigt til, at privatforbruget genrejser sig hurtigt.

Coronapandemien, der indtil videre har ført til 26 mio. nye arbejdsløse i USA, vil også ramme privatforbruget og detailsaglet i den kommende tid, lyder vurderingen.

»Lavere privatforbrug rammer lige ind i hjertekulen i amerikansk økonomi. Det er langtfra godt nyt, for det kan betyde en mere langvarig recession i USA,« skriver Søren V. Kristensen.

Afmatningen i amerikansk økonomi vil også kunne mærkes herhjemme. USA er Danmarks største samhandelspartner.

»Det vil ramme dansk økonomi og varsle, at vi nu bevæger os ind i næste fase af krisen, hvor det i højere grad bliver eksport- og industrivirksomheder som vil blive ramt,« lyder det fra Søren V. Kristensen.

Hos Danske Bank er man forsigtig optimist på vegne af amerikansk økonomi og forventer en genopretning især i andet halvår. Men senioranalytiker Mikael Olai Milhøj ser alligevel »en betydelig risiko« for, at vi står i begyndelsen af en længerevarende krise, hvor forbruget får svært ved at komme op i gear igen.

»Eksempel kan det være, at amerikanerne bliver nødt til at lukke ned igen senere på året i tilfælde af en anden bølge, eller hvis forbrugerne i længere tid er bange for at bruge penge (enten pga. virusfrygt eller pga. lavere jobsikkerhed), selv når økonomien er åbnet op. Begge dele vil trække genopretningen af amerikansk økonomi i langdrag, fordi privatforbruget ikke kan vende tilbage,« skriver Mikael Olai Milhøj i en kommentar.