De norske myndigheder har givet en kvinde medhold i en sag om bitcoinsvindel, selvom hendes bank på forhånd advarede om den risikable investering.

I maj sidste år modtog en norsk kvinde et lukrativt tilbud.

Hvis hun investerede 25.000 euro – svarende til omkring 186.000 kroner – i kryptovalutaselskabet Solo Capitals, garanterede firmaet, at hun ville få et positivt afkast, dækket eventuelle tab, samt muligheden for at opsige aftalen når som helst med alle pengene retur.

Hun valgte at investere 81.000 kroner, men det gik ikke som ventet for kvinden. Hun så aldrig skyggen til hverken bitcoins eller sine penge.

Det skriver det norske medie DN.

Kvindens navn fremgår ikke i artiklen.

Da kvinden flere uger efter overførslen ikke havde hørt fra Solo Capitals, tog hun kontakt til dem. Selskabet krævede flere penge for at betale kvindens oprindelige tilskud tilbage.

I første omgang valgte kvinden at kræve erstatning fra sin bank, men efter at have fået afvist sin klage der, gav Finansklagenemnda kvinden medhold i sagen.

Til hendes held brugte den norske kvinde sit kreditkort til at overføre beløbet, og derfor slipper hun nu for at dække tabet selv, lyder det fra Finansklagenemnda.

Ifølge de norske myndigheder er det irrelevant, hvorvidt kvinden handlede uagtsom i situationen.

Ifølge norsk lovgivning kan en forbruger, som betaler med kreditkort, holde kreditgiveren ansvarlig, hvis sælgeren ikke leverer tjenesten eller hvis pengene tabes i svindel.

En hurtig søgning på Trustpilot viser da også, at Solo Capitals har adskillige negative anmeldelser på sin side.

»Værste firma nogensinde«, »Denne virksomhed er lutter dårlige nyheder« og »Sikke nogle svindlere,« lyder det fra flere rasende personer i opslagene på siden.

Kvindens bank, Sparebank 1 Kredittkort, har tidligere meldt ud, at kvinden selv er ansvarlig for tabet:

»Det er en kendsgerning, at hjemmesider som denne (Solo Capitals red.) ofte drives af useriøse aktører. Derfor har hun selv taget en risiko og er i sidste ende blevet svindlet,« lyder det fra banken ifølge DN.

Banken har desuden forklaret, at de tog kontakt til kvinden blot to dage før hendes transaktion til Solo Capitals. Grundet tidligere mistænkelige overførsler, advarede Sparebank 1 Kredittkort hende om at investere i bitcoins - uden held.

Administrerende direktør i Sparebank 1 Kredittkort udtaler til DN, at banken er uenige i myndighedernes konklusion:

»Vi har endnu ikke besluttet, om vi vil anke sagen, og derfor ønsker vi ikke at kommentere yderligere på nuværende tidspunkt«.