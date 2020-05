Ny rapport: Hjælpepakkens største tilskudsordning er næsten ikke blevet brugt

Der blev afsat 65,3 mia. kr. til at dække virksomhedernes faste omkostninger. Kun 0,6 mia. kr. er trukket per den 18. maj, viser rapporten fra statens tre uafhængige eksperter.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

Mens virksomhederne og selvstændige har trukket godt på deres to ordninger, der giver lønkompensation, så er ordningen målrettet virksomhedernes faste omkostninger stort ikke blevet brugt.

Det viser rapporten fra statens tre uafhængige økonomiske eksperter, professorerne Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder.

Således er der kun per den 18 . maj trukket 0,6 mia. kr. i ordningen, der kompenserer virksomhederne for deres faste omkostninger. I alt var der afsat 65,3 mia. kr. til ordningen.

Til sammenligning er der ifølge rapporten blevet trukket 8,3 mia. kr. ud af lønkompensationsordningens ramme på 10,2 mia. kr. Selvstændige og freelancere har trukket 3,4 mia. kr. ud deres ramme på 14,1 mia. kr.

Dertil er ordningen »forbundet med tydelige incitamentsproblemer,« skriver de tre professorer.

Ordningen hæmmer »i et vist omfang virksomhedernes incitament til at holde aktiviteten oppe, afvikle omkostninger og i det hele taget omstille sig for at øge omsætningen under coronakrisen,« skriver de.

»Det hæmmer selvstændiges incitament til at øge omsætningen og øger incitamentet til at udskyde fakturering, så omsætningsfaldet kommer ned under 30 pct. i de relevante måneder,« fortsætter de.

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste omkostninger, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), hvis virksomhederne har en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, følger omsætningsnedgangen.

I midten af maj var der blevet udbetalt støtte til knap 3.600 ansøgere i kompensationsordningen - dog var mange mindre kommet først i køen. Den 18. maj var ca. 80 pct. af de indgivne ansøgninger blevet behandlet.

Opgørelsen er dog trukket to dage, inden politikerne besluttede at gøre det nemmere at få pengene ved at lave straksudbetaling på ordningen

Finansministeriet beregnede tirsdag, at de to lønkompensationsordninger holder hånden under 259.000 jobs.