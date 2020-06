Storinvestor er blevet mere pessimistisk - venter større dyk i økonomien

Coronakrisen vil ramme den globale økonomi hårdere end først ventet, lyder det fra kapitalforvalteren Schroders.

Verdensøkonomien bliver hårdere ramt af coronakrisen end først ventet. Sådan lyder det fra den store britiske kapitalforvalter Schroders, som derfor har banket sin prognose for året længere ned i negativt territorium.

Den globale økonomi vil i år skrumpe med 5,4 pct. Tidligere ventede man i Schroders et fald på 2,9 pct.

»Vi er gået fra at tro på en V-formet udvikling til en U-formet udvikling pga. udfordringen med at løfte restriktionerne,« skriver Keith Wade, der er cheføkonom i Schroders, i en analyse.

Det er i alle regioner, at man i Schroders nu venter en lavere vækst for året end tidligere, og den samlede nedjustering på globalt plan bliver især trukket af USA og Kina. I Kina er skønnet for væksten justeret ned fra minus 2,2 pct. til minus 5 pct., mens den i USA er sænket fra minus 3,9 pct. til minus 8,2 pct.

Udover udfordringen med at løfte restriktionerne - som potentielt kan føre til en anden bølge af coronavirussen - har tre andre faktorer spillet ind i forhold til nedjusteringen af vækstskønnet:

Mere tilbageholdne forbrugere

Hjælpepakker, der bliver rullet tilbage

Virksomhederne holder igen med investeringer

»Alt dette betyder, at vi ikke vil nå niveauet for aktiviteten inden coronavirussen ved udgangen af 2021, og det får udviklingen til at minde mere om et U end et V,« skriver Keith Wade.

Lyspunktet i analysen er, at det bliver påpeget, at nogle tal peger i retning af, at det værste er overstået. Det er bl.a. tilfældet, når man ser på prisudviklingen i metaller, som bliver brugt i industrien, og på data fra Google over mobiliteten i befolkningen.

»Fra dette punkt burde vi se en forbedring i aktiviteten, da restriktionerne blev lempet mod slutningen af maj og løsnet yderligere i juni. Som et resultat burde tredje kvartal se en stigning i aktivitet, selv om det bliver i et mindre omfang, end vi tidligere havde forventet. Vi tror ikke, at det tabte fra første halvår bliver genvundet,« skriver Keith Wade.

Selv om det ikke er nok til at genvinde det tabte fra første halvår, venter Schroders en vækst globalt på i 2021 på 5,3 pct. Dette skøn er dog baseret på, at finans- og pengepolitikken fortsat vil være lempelig, og at en vaccine er på plads i løbet af sommeren 2021.