Cheføkonom: Coronakrisen vil have langvarige konsekvenser

Coronakrisen vil være tre gange værre end på noget tidspunkt under finanskrisen, lyder det fra en kapitalforvalter.

Det værste er overstået. Men det er langtfra ensbetydende med, at coronakrisen er ovre. Sådan lyder vurderingen fra den store kapitalforvalter Aberdeen Standard Investments.

»Vi er ved slutningen på begyndelsen. Ikke begyndelsen af slutningen,« sagde Jeremy Lawson, cheføkonom i Aberdeen Standard Investments på et webinar om den økonomiske udvikling som følge af coronakrisen.

Bunden på den økonomiske nedtur som følge af coronakrisen blev med stor sandsynlighed ramt i april, og genopretningen begyndte i maj, lyder det fra kapitalforvalteren.

»På trods af dette, er der stadig store udfordringer forude for markederne, økonomierne og virksomhederne,« lød det fra Jeremy Lawson.

Regeringer rundt om i verden skal nemlig forsøge at balancere mellem at genåbne økonomierne uden at sætte for meget gang i smittespredningen. Selv om man ikke har fået smitten helt væk, er flere regeringer begyndt at lempe på restriktionerne, og det er sket hurtigere, end man har ventet i Aberdeen Standard Investments.

Det har bidraget til en forbedring af diverse tillidsindikatorer, og lempelsen af restriktionerne rundt om i verden har fået cheføkonomen til at se mindre pessimistisk på den økonomiske udvikling i år, fordi lempelserne har fundet sted hurtigere end ventet.

I april regnede man i Aberdeen Standard Investments, at det globale bruttonationalprodukt (BNP) ville falde med ca. 9 pct. i år. Nu er det justeret til et fald på 7 pct.

»Men man skal ikke glemme omfanget af krisen. Det er stadig tre gange værre end under finanskrisen, og der er flere millioner smittede på verdensplan, og antallet er stigende,« lød det fra cheføkonomen.

Fra januar til april vurderer man i kapitalforvalteren, at det globale BNP faldt med 12 pct., og krisen vil ramme så bredt, at alle økonomier vil skrumpe i år. Og selv efter årsskiftet vil effekterne af coronakrisen kunne mærkes.

»Vi forventer, at denne krise vil skade den globale økonomi permanent,« vurderede Jeremy Lawson.

I forhold til trenden, som den globale økonomi havde inden coronakrisen, og den seneste prognose, er der barberet 5 pct.point af væksten.

»Den akkumulerede skade på den globale økonomi vil være rimelig slem, og den vil have langvarige konsekvenser« sagde Jeremy Lawson.