Den totale værdi af korttransaktioner er nu over sidste års niveau i alle de nordiske lande undtagen Sverige, viser nye tal fra Nordea.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

Mens nordmænd, danskere og finner tilsyneladende er trygge ved at gå i butikker igen, så holder svenskerne sig stadig tilbage. Det viser tal fra Nordeas korttransaktioner.

»Det går rigtigt godt i i sær Danmark og Norge, selvom det var de lande som lukkede hårdest ned. Det land som halter efter lige nu er Sverige,« siger Helge Pedersen, cheføkonom.

Danmark og Norge indførte fra marts og et stykke ind i maj store begrænsninger på detailhandel, lukkede restauranter og barer, opfordrede til hjemmearbejde i hele landet og sendte skolebørnene hjem.

Finland begrænsede også sit folks bevægelser og detailhandel og lukkede bl.a. restauranter.

Alligevel ligger forbruget i de tre lande nu hhv. omtrent 9 pct., 6 pct. og 4 pct. over niveauet på samme tid sidste år.

I Sverige, hvor landets befolkning under hele coronakrisen har kunnet gå i butikker, gå på bar og spise på restaurant, ligger forbruget stadig omtrent 5 pct. under niveauet sidste år.

Mens forbruget af varer er kommet sig mest, ligger forbruget af services - som restaurantbesøg, kultur og forlystelser - dog stadig et stykke under udgangspunktet i alle fire lande ved analysens slutning i midten af juni.

Dog er Danmark, hvor serviceforbruget i midten af juni stadig lå 10 pct. under niveauet sidste år, tættest på at vende tilbage til normalen, i følge Nordea.

I Sverige faldt forbruget af services ikke nær så meget som i de nedlukningsramte naboer i marts og april.

Til gengæld ser normaliseringen også her ud til at gå langsommere. Serviceforbruget ligger nemlig stadig omtrent 30 pct. under niveauet fra sidste år, det største fald af alle fire lande.

Svenskerne halter også efter på vareomsætningen. Her har man heller ikke set den samme kraftige genopretning som i de andre skandinaviske lande.

Udviklingen ligger fint i tråd med flere studier fra bl.a. Københavns Universitet og fra USA, der viser, at frygten for at blive smittet dæmper forbruget mere end fysiske nedlukninger.

Studierne indikerer i følge økonomerne bag det danske studie, at det måske bedre kan betale sig at slå hårdt og hurtigt ned på virus, end at tage mere afslappede forholdsregler.