Horesta-direktør: »Sommeren er smadret af seksdagesreglen«

Den danske brancheorganisation for hotel- og turisterhvervet kritiserer regeringen for ikke at svare på spørgsmål om restriktioner, da man er gået på sommerferie.

Hotel- og turistbranchen må vente med at få svar på, hvad der skal til, for at regeringen vil fjerne seksdagesreglen, så det ikke længere er nødvendigt for turister at skulle overnatte mindst seks nætter i Danmark.

Anni Matthiesen (V), der er formand for Folketingets erhvervsudvalg, har forsøgt at få en afklaring fra justitsminister Nick Hækkerup (S), men fredag lagde Matthiesen et billede op på sin Twitter-profil med et svar fra Justitsministeriet:

»På grund af sommerferie er det ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for svarfristen. Spørgsmålet forventes endeligt besvaret i 2020«, står der i et dokument, der er sendt fra Justitsministeriet til erhvervsudvalget.

Anni Matthiesen ønskede svar på, hvad det kræver af ændringer i smittetrykker, og hvad mere der skal til, for at regeringen fjerner seksdagesreglen.

Det samme ønske har Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør hos Horesta.

Hun mener, at seksdagesreglen spænder ben for storbyturismen:

»Vi vil gerne have seksdagesreglen afskaffet, fordi lige nu hvor vi åbner landets grænser til flere og flere lande, hvorfor er det så, vi specifikt skal fastholde en regel, der rammer den turisme vi har i vores storbyer. Det er ulogisk«.

Efter coronasmitten er kommet under kontrol i Danmark, besluttede regeringen at åbne Danmark op for udenlandske turister fra visse lande. På samme tid valgte regeringen at indføre den såkaldte seksdagesregel.

Seksdagesreglen betyder, at de besøgende turister kun må komme ind i landet, hvis de ved grænsen kan fremvise dokumentation for, at de har booket mindst seks overnatninger på et givent hotel, vandrehjem osv. Der er meget få undtagelser fra reglen.

Kirsten Munch Andersen påpeger, at det kun er fire pct. af gæsterne, der normalt booker seks overnatninger eller flere.

Mens sommerhusene ved de danske kystlinjer er stuvende fulde, er situationen helt anderledes inde i byen.

»Lige nu er der en kæmpe forskel på den kystturisme du ser blomstre op, der opstår når danskerne holder sommerferie herhjemme, i forhold til den turisme man oplever med udenlandske gæster inde i de større byer«.

Konsekvenserne af denne udvikling af til at føle på i den danske hotelbranche.

»Hvert andet hotel risikerer at dreje nøglen om inden for de næste par måneder. Mange af de her storbyhoteller er både afhængig af udenlandske gæster, men efter sommeren er de også afhængige af erhvervs- og mødeturismen. Der er ingen bookinger i bogen. Sommeren er smadret af seksdagesreglen. Og efteråret ser mindst lige så tvivlsomt ud,« siger Kirsten Munch Andersen.

Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv, siger til Ritzau, at reglen har sat en stopper for efterspørgslen i højsæsonen for hotellerne:

»Det er normalt nu, pengene skal tjenes. Normalt er der mellem 90 og 100 pct. belægning på hotellerne i København og tit også i de andre store byer. Lige nu er den på 20 procent«, siger Ramme Nielsen til Ritzau.