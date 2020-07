Microsoft-skaberen frygter, at en potentiel vaccine vil lande i hænderne på de rigeste og ikke dem, der har mest brug for dem.

Lørdag talte Microsoft-skaberen Bill Gates ved en digital konference afholdt af The International AIDS Society.

Her luftede software-milliardæren sin bekymring for hvad konsekvenserne kan komme til at blive, hvis der kommer en coronavaccine på verdensmarkedet.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

»Hvis vi lader medicin og vacciner gå til den højst bydende, i stedet for at levere det til de mennesker, der har allermest brug for det, vil vi opleve en uretfærdig, dødelig pandemi, der vil vare længere tid,« forklarede Gates under konferencen.

Bekymringen går på, at de rigeste lande og mest magtfulde virksomheder vil gøre alt for at få den første vaccine mod coronavirus på markedet, hvilket vil øge efterspørgslen og prisen, som i sidste ende kan betyde, at de fattigste lande får sværere ved at skaffe vacciner.

»Vi har brug for ledere, der kan tage de svære beslutninger om distribuering baseret på lighed, og ikke på markedsdrevne faktorer,« sagde Gates.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO, er 21 forskellige vacciner lige nu under kliniske forsøg, hvor man tester på mennesker.

Udviklingen af 3 af de 21 potentielle vacciner er i det tredje stadie ud af fire.

Det er den amerikanske biotech-virksomhed Moderna, britiske AstraZeneca og det kinesiske firma Sinovac Biotech, der er længst fremme i kapløbet, ifølge CNBC.

Bill Gates leder sammen med sin kone Melinda Gates den humanitære organisation ’Bill & Melinda Gates Foundation’, hvor man arbejder på at finde en vaccine mod coronavirusset.