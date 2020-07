Europas største økonomi i frit fald: »Det er en helt ekstrem tilbagegang«

Tysklands bruttonationalprodukt faldt i andet kvartal med 10,1 pct. Det er det største fald, der nogensinde er registreret, siden tallet er blevet opgjort.

Coronakrisen har ramt den tyske økonomi med en historisk fart og kraft. Virussen og restriktionerne skar hele 10,1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) i Europas største økonomi.

»Det er en helt ekstrem tilbagegang og med lang afstand det værste, der er målt,« skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

Tilbagegangen i den tyske økonomi er mere end dobbelt så stor som under finanskrisen, hvor det tyske BNP svandt ind med 4,7 pct. Den voldsomme opbremsning i andet kvartal i år som følge af coronakrisen er det største fald, der nogensinde er registreret.

BNP-opgørelsen i Tyskland går tilbage til 1970.

På forhånd var der en forventning om, at dagens tal fra Tyskland ville vise en økonomi, der var presset helt i knæ. Men faldet overgik alligevel økonomiernes bange anelser. Forventningen lød nemlig på et fald på 9 pct.

Men det endte altså på 10,1 pct. Og dette fald kommer oveni et fald på 2,2 pct. i første kvartal.

I Nykredit peger man på, at Tyskland hører til blandt de lande, der har klaret sig bedst i forhold til smitten, og at Europas største økonomi rent faktisk ventes at klare sig bedre end mange andre.

»Tysklands nedlukning var endda mindre voldsomt end i resten af de andre store lande i eurozonen, og generelt har landet haft bedre held med at dæmpe coronasmitten. Så trods det store fald i aktiviteten i det foregående kvartal, så ventes landet at klare sig markant bedre end mange andre i regionen,« skriver Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, i en kommentar.

Blandt økonomerne bliver der holdt et vågent øje med udviklingen i vores naboland mod syd. Udviklingen kan nemlig få konsekvenser for det danske erhvervsliv og også Danmarks økonomiske udvikling.

»Dansk økonomi er dybt afhængig af, hvordan det går udenfor landets grænser. Vi har i Danmark en mindre følsom eksport, men vi vil unægteligt blive påvirket, hvis den tyske økonomi forbliver i dvale, og i et ikke uvæsentligt omfang. Er Tyskland længere tid om genopretning, vil det være med til at holde den danske vækst i kort snor,« skriver Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank.

Han peger på, at 115.00 danske job er knyttet op på eksporten til Tyskland, og at en del af disse vil være i farezonen, hvis Tyskland ender i en længerevarende recession.