Hvis du troede, at USA og Tysklands økonomi var ramt, så se bare Spaniens

Den spanske økonomi er kommet værre igennem andet kvartal end først frygtet, viser nye tal.

Der bliver leveret rigeligt med materiale til de økonomiske historiebøger i disse dage. Torsdag kom der bnp-tal for andet kvartal for Tyskland og USA, og begge steder viste tallene en historisk stor opbremsning.

Gårsdagens tal blegner dog i forhold til de bnp-tal, der er blevet offentliggjort i Spanien fredag morgen.

Den spanske økonomi blev i andet kvartal sendt ud i et frit fald, som sendte den økonomiske aktivitet i landet ned med 18,5 pct. sammenlignet med første kvartal. Det var værre end frygtet, da konsensus blandt økonomerne lød på et fald på 16,6 pct.

Og da økonomien i Spanien skrumpede med 5,2 pct. i første kvartal, er den spanske økonomi nu braget ind den dybeste recession nogensinde. En såkaldt teknisk recession, der er defineret som økonomisk tilbagegang to kvartaler i træk.

I Tyskland dykkede bnp med 10,1 pct. i andet kvartal.

»Det er en helt ekstrem tilbagegang og med lang afstand det værste, der er målt,« skrev Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar til gårsdagens tal fra vores naboland mod syd.

I USA, der er verdens største økonomi, blev der i andet kvartal skåret 9,5 pct. af den økonomiske aktivitet i april, maj og juni, viste den første bnp-opgørelse.

»Dette tal kommer til at gå over i historiebøgerne. Det viser med al tydelighed, hvordan coronakrisen har fejet benene væk under den amerikanske økonomi på næsten ingen tid. Jeg må sige, at det er så forfærdelige tal, at man end ikke ville undgå at se dem, selvom man lukkede øjnene,« lød det i en kommentar til USA-tallene fra Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.