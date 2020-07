Alle fem ugers indefrosne feriepenge bør udbetales automatisk, lyder det fra HK og Cepos.

Landets politikere bør skrue op for udbetalingen af de indefrosne feriepenge. Sådan lyder det nu samstemmende fra to organisationer, der normalt ikke er enige om ret meget, HK og Cepos.

»Der er brug for alle bidrag, der kan sikre beskæftigelsen – herunder et par mindre justeringer i lovforslaget om de indefrosne feriepenge,« lød det torsdag i et debatindlæg med overskriften "Sæt alle fem ugers feriepenge fri og få gang i væksten" fra Ole Just, cheføkonom i HK.

I debatindlægget argumenterer cheføkonomen i HK for, at alle fem ugers indefrosne feriepenge skal udbetales, og at udbetalingen skal gøres automatisk.

I øjeblikket er der indgået en aftale om at udbetale tre af fem ugers feriepenge senest til oktober. Aftalen, der blev sendt i høring i sidste uge, kan føre til en udbetaling på 39 mia. kr. efter skat. Det vil kunne løfte det private forbrug med 16,5 mia. kr. og på den måde øge beskæftigelsen med ca. 7.000 personer.

Men hvis alle fem ugers indefrosne feriepenge udbetales, vil det øge beskæftigelsen med 12.000 personer, lyder det fra Cepos.

»Det er svært at se argumenterne imod udbetaling af de to sidste ugers udbetaling. Da politikerne i sin tid valgte at indefryse danskernes feriepenge, var argumentet, at man var bange for overophedning. Det argument er helt væk nu, hvor ledigheden er steget mærkbart«, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.

Lønindkomst (uden ekstra feriepenge) Tre ugers feriepenge (efter skat) Fem ugers feriepenge (efter skat) Forskel ml. tre og fem uger 200.000 8.100 13.900 5.800 250.000 9.700 16.900 7.100 300.000 12.000 20.500 8.500 350.000 14.000 23.600 9.600 400.000 15.300 26.200 10.900 450.000 16.600 28.900 12.300 500.000 19.100 32.700 13.600 550.000 19.700 31.200 11.400 600.000 17.400 29.900 12.500 650.000 18.900 32.400 13.500 700.000 20.300 34.900 14.500 750.000 21.800 37.400 15.600 800.000 23.300 39.900 16.600 850.000 24.700 42.400 17.600 900.000 26.200 44.800 18.700 950.000 27.600 47.300 19.700 1.000.000 29.100 49.800 20.800

Kilde: Cepos

Fra februar og frem til og med juni er ledigheden steget med ca. 51.000, så den nu samlet ligger på 154.600.

Ifølge HK og Cepos kan effekten af den nuværende aftale blive mindre, da det ikke er sikkert, at alle danskere vil søge om at få de indefrosne feriepenge udbetalt.

Derfor argumenterer både HK og Cepos for, at udbetalingen skal ske automatisk. Med mindre man fravælger det.

»Vi har jo nogle erfaringer fra SP-ordningen i 2009, hvor man kunne se, at det efter nogle måneder kun var ni ud af ti, der havde fået pengene ud. Det fik ATP og politikerne til automatisk at udbetale alle pengene. Den aktuelle situation med udbetaling af feriepenge er en god lejlighed til at lære af fortidens fejl. Folketinget bør vedtage, at pengene udbetales automatisk uden nogen ansøgningsproces,« lyder det fra Mads Lundby Hansen.