Vil du være nationalbankdirektør? Dette kræves der i stillingen

Nationalbanken har onsdag offentliggjort et stillingsopslag som nationalbankdirektør. Stillingen er ledig, fordi Hugo Frey Jensen går på pension.

Det er ikke et hvilket som helst job, der onsdag har ramt siderne over ledige stillinger.

Nationalbankdirektør hedder stillingen, som Danmarks Nationalbank onsdag har offentliggjort et stillingsoplag omkring flere steder, heriblandt på sin hjemmeside.

Men hvad skal der til for at være direktør i en af Danmarks samfundsbærende institutioner, der har til opgave at sikre stabile priser, sikre betalinger og et stabilt finansielt system?

Du skal have topledererfaring

Du har stærke kommunikationsevner, politisk tæft og trives med at skulle træffe komplekse og svære beslutninger i en foranderlig verden

Indgående kendskab til processerne og instrumenterne på de danske og internationale finansmarkeder er en forudsætning for at bestride stillingen

Erfaring fra en operationel rolle fokuseret på den finansielle sektors infrastruktur, drift og it-understøttelse vil være et stort plus

Du har en stærk økonomfaglig baggrund med en kandidat- eller ph.d.-grad inden for økonomi eller finansiering

Derudover har du erfaring fra en centralbank, et ministerium, en finansiel institution eller en tilsvarende national eller international institution

Kilde: Stillingsopslag fra Danmarks Nationalbank

En ansættelse i stillingen som nationalbankdirektør forudsætter, at kandidaten ikke har interessekonflikter hverken for så vidt angår bestyrelses- og tillidshverv eller økonomiske interesser.

Stillingen indebærer et ledelsesansvar for tre afdelinger; Bank & Marked, Kontantforsyning og Virksomhedsservice, der tilsammen udgør ca. halvdelen af Nationalbankens organisation.

Hugo Frey Jensen fratræder sin stilling, når hans afløser er fundet.

Udover Hugo Frey Jensen består direktionen i Nationalbanken af Lars Rohde, der udover at være nationalbankdirektør også formelt har titel af formand for direktionen, og nationalbankdirektør Per Callesen.