Dansk økonomi i største fald siden Anden Verdenskrig

Det danske bruttonationalprodukt faldt med hele 7,4 pct. i andet kvartal, viser den såkaldte BNP-indikator fra Danmarks Statistik. Alligevel er økonomerne optimistiske på dansk økonomis vegne.

Den danske økonomi tog et historisk dybt dyk i andet kvartal. Økonomien herhjemme skrumpede således med hele 7,4 pct., hvilket er det største fald siden opgørelsen af det kvartalsvise nationalregnskab begyndte i starten af 1990'erne.

Det viser tal fra Danmarks Statistiks såkaldte BNP-indikator, der giver et foreløbigt billede af, hvordan økonomien har udviklet sig.

Men ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, er der reelt tale om det største dyk i økonomien siden Anden Verdenskrig.

»Der er ingen tvivl om, at dagens BNP-tal for andet kvartal vil skrive sig direkte ind i de økonomiske historiebøger. Et fald i BNP på 7,4 pct. over et enkelt kvartal er uhyre voldsomt og aldrig tidligere set i fredstid. Vi skal helt tilbage til starten af Anden Verdenskrig i 1940 for at finde et lignende fald i den økonomiske aktivitet på så kort tid,« siger han.

Under krigen faldt den danske økonomi med 14 pct. Til gengæld overgår coronakrisen finanskrisen, som ramte i slutningen af 00’erne. I fjerde kvartal 2008, da krisen var på sit højeste, faldt bruttonationalproduktet med 2,4 pct.

Samtidig er det nu officielt, at Danmark befinder sig i en såkaldt teknisk recession, som er defineret som to på hinanden følgende kvartaler med negativ BNP-vækst.

I årets første kvartal faldt dansk økonomi med -2 pct. og med dagens tal for andet kvartal, er der sat to tykke streger under, at dansk økonomi befinder sig i en teknisk recession.

På trods af det historisk store fald er flere af landets førende økonomer optimistiske på dansk økonomis vegne.

»Coronakrisen er den dybeste recession nogensinde, men også den korteste. Krisen begyndte i starten af marts, men allerede fra genåbningen midt i april begyndte det at gå fremad, og tallet for andet kvartal dækker i virkeligheden over en endnu dybere tilbagegang i starten af kvartalet, og en solid fremgang siden« siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

»Når man lukker en økonomi ned, så giver det en dyb krise, men det betyder også, at man kan åbne op igen og få et opsving. Vi regner med, at det meste af det tabte hurtigt bliver indhentet, men ikke det hele,« tilføjer han.

Danske Bank forventer, at dansk økonomi har indhentet det tabte i 2022.

Samtidig ser Danmark også ud til at klare sig gennem kvartalet markant bedre end flere af vores største eksportlande.

Den tyske økonomi dykkede med 10,1 pct. i andet kvartal, mens den amerikanske faldt med 9,5 pct. og den britiske med hele 20,4 pct.