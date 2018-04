FOA risikerer at miste Dennis Kristensen midt under en konflikt

Forbundslovene tvinger FOA-formand Dennis Kristensen på pension onsdag i næste uge, men det risikerer at være midt under en storkonflikt. Derfor er gode råd nu dyre for FOA.

Onsdag den 25. april blinker i neon i kalenderen hos FOA. Da går forbundsformand Dennis Kristensen nemlig på pension efter knap 16 år på posten.

Han stopper på grund af forbundets love om alder, og FOA holder ekstraordinær kongres for at vælge sin arvtager til en af fagbevægelsens mest markante skikkelser siden 2002.

Men de strandede overenskomstforhandlinger for 750.000 offentligt ansatte og herunder stort set alle FOA's 180.000 medlemmer blandt bl.a. sosu'er, pædagogmedhjælpere og rengøringsassistenter risikerer at gøre datoen for det længe planlagte farvel til Dennis Kristensen til et regulært problem for FOA.

Kampvalg i FOA Der bliver kampvalg, når FOA efter planen skal vælge ny formand efter Dennis Kristensen på en ekstraordinær kongres 25. april. To kandidater stiller op: næstformand i FOA, Mona Striib

næstformand i LO, Nanna Højlund

FOA kan nemlig risikere enten at stå midt i en historisk storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked eller at sidde i højspændte forhandlinger i forligsinstitutionen 25. april. Og i ingen af de to tilfælde vil det være et drømmescenarie pludselig at skulle skifte formand og forhandler.

Udover at være FOA-forhandler er Dennis Kristensen også næstformand i Forhandlingsfællesskabet og dermed en af topforhandlerne for samtlige ansatte i kommuner og regioner.

Derfor holder FOA's hovedbestyrelse senere i eftermiddag møde om, hvad forbundet stiller op, hvis der ikke inden onsdag i næste uge er indgået en aftale med de offentlige arbejdsgivere om nye overenskomster.

Blå bog: Dennis Kristensen Født 13. februar 1953.

Oprindeligt portør.

Blev i 1977 tillidsrepræsentant for portørerne på Herlev Hospital (dengang Herlev Amtssygehus). Begyndte samtidig at blive faglig aktiv.

Blev forbundsformand for FOA i 2002.

Stopper som formand i foråret 2018, fordi han rammer aldersgrænsen.

Forbundslovene i FOA er ifølge Finans' oplysninger blevet gransket for, hvordan det er muligt et beholde Dennis Kristensen, indtil overenskomstforhandlingerne er landet. Forbundslovene er dog angiveligt ret klare. Dennis Kristensen har passeret de 65 år og skal gå af, og den ekstraordinære kongres er for længst indkaldt.

Forligsmand Mette Christensen kan nå at redde FOA på målstregen, hvis hun formår at forlige parterne inden 17. april, som hun har udsat konflikten til. Ellers træder konflikten i kraft på 5. dagen herefter, nemlig 22. april - altså tre dage før FOA har planlagt at sende Dennis Kristensen på pension.

Der er også den mulighed, at forligsmanden endnu engang udsætter de varslede strejker og arbejdsgivernes lockout med 14 dage. I så fald vil FOA og Forhandlingsfællessskabet skifte forhandler inden en absolut sidste styrkeprøve ved forhandlingsbordet.