Det er blevet mindre populært for arbejdskraft at søge til Danmark, viser ny analyse fra Boston Consulting Group. En udvikling, der bekymrer i erhvervslivet, hvor virksomheder netop efterlyser flere dygtige hænder og hoveder.

Danmark har mistet tiltrækningskraft som populær destination blandt udlændinge, der søger til andre lande for at arbejde.

Det viser en ny verdensomspændende analyse "Decoding Global Talent" fra Boston Consulting Group (BCG) og The Network på baggrund af svar fra 366.000 lønmodtagere verden over, herunder 4.046 fra Danmark.

Hvor Danmark i 2014 lå på en 13.-plads over de mest populære arbejdsdestinationer i verden, er vi nu røget ned på en 17.-plads, og dermed overhalet af både Sverige og Norge.

Dermed kan det blive endnu sværere for danske virksomheder, der i stigende grad oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft herhjemme, at skaffe arbejdskraft udefra, vurderer virksomhedsledere og eksperter.

»Det er et generelt anerkendt problem, at vi i Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft inden for visse områder, og at manglen forventes at blive større. Derfor er det et problem, at Danmark falder i popularitet som arbejdsdestination,« siger Anders Skov, international salgschef i StepStone, som er The Networks danske samarbejdspartner om analysen.

En række topchefer fra store virksomheder som Grundfos, Tryg, Cowi og IBM, som Finans har talt med, frygter for alvorlig mangel på arbejdskraft.

»I min sektor kommer vi til at mangle 15-20.00 it-medarbejdere om fem-seks år, så der er først brug for mere uddannet arbejdskraft, og derefter bliver vi nødt til at åbne op, så vi får impulser og arbejdskraft udefra,« siger Henrik Bodskov, der er adm. direktør IBM Danmark.

Senest har otte koncerndirektører fra nogle af landets største virksomheder mandag forsøgt at råbe politikerne op i en kronik i Finans, i håbet om, at de vil gøre det lettere og mere fleksibelt at trække specialiseret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Samtidig vil topcheferne også i fremtiden presses af, at danske talenter i stigende grad ønsker at arbejde i udlandet.



De seneste år er danskeres lyst til at arbejde i udlandet steget fra 48 pct. i 2014 til 55 pct. i 2018, og blandt de eftertragtede højtuddannede unge under 30 år er 77 pct. villige til at arbejde i udlandet.

Ifølge Jesper Damm, partner i BCG i København, er udviklingen et tveægget sværd for erhvervslivet.



»Hvis det var nemmere at hente kvalificeret arbejdskraft til Danmark fra andre lande, så ville hele denne mobilitet være en kæmpe gevinst. Det er en meget kortsigtet løsning at prøve at holde vores talenter hjemme. Vi skal snarere åbne op og gøre det markant nemmere at få folk hertil,« siger han.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har netop bebudet, at han ønsker at lempe reglerne for import af udenlandsk arbejdskraft. Det vil han gøre ved at sænke indtægtsgrænsen i den såkaldte beløbsordning, som virksomhederne bruger til at få udlændinge uden for EU til landet.

»Beløbsgrænsen skal ned på 375.000 kr.,« siger Rasmus Jarlov til Finans.