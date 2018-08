Danskerne dropper i stigende grad det grønne håndværkerfradrag

Brugen af boligjobordningen er faldet kraftigt siden ordningen blev erstattet af en mere grøn udgave i 2016, viser nye tal.

Siden boligjobordningen for få år siden blev erstattet af en ny og mere grøn ordning, er populariteten hos danskerne faldet betragteligt.

Det viser nye tal for brugen af boligjobordningen i årene 2015, 2016 og 2017, som Skatteministeriet mandag har offentliggjort. Boligjobordningen er også kendt som håndværkerfradraget.

I 2015 blev der foretaget 578.000 indberetninger af fradraget på danskernes årsopgørelser. I 2016, der var det første år med den nye grønne boligjobordning, styrtdykkede antallet af indberetninger til 424.000. Sidste år lå tallet på 438.000.

Til sammenligning blev der i 2014 foretaget 641.000 indberetninger, hvilket er det højeste i boligjobordningens levetid.

I årene 2015-2017 er der samlet givet fradrag for håndværks- og serviceudgifter for ca. 11 mia. kr. I 2015 blev der givet fradrag for 5,3 mia. kr., mens det i både 2016 og 2017 lå på 2,8 mia. kr.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener dog, at ordningen gennem sin hidtidige levetid har været en succes.

»Boligjobordningen er en succeshistorie. Når danskerne har fået 11 mia. kr. i fradrag, kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvor mange vinduer, der er blevet udskiftet, eller hvor mange hjem, der er blevet rengjort med hjælp fra fradraget. Ud over at skabe aktivitet blandt håndværkere og i servicefagene har hundredtusindvis af danskere fået en økonomisk håndsrækning. Det, synes jeg godt, at vi på Christiansborg kan være ganske tilfredse med,« udtaler skatteministeren i en pressemeddelelse.

Boligjobordningen blev indført i 2011 som en håndsrækning til bygge- og anlægsbranchen, der var i knæ efter finanskrisen. Boligjobordningen gav danskerne mulighed for at trække op til 15.000 kr. fra for lønudgiften til håndværksopgaver i hjemmet.

Siden har ordningen eksisteret i forskellige afskygninger og er undervejs blevet både forlænget og afskaffet, inden Venstre-regeringen i 2015 genindførte ordningen med støtte fra Dansk Folkeparti, SF, Alternativet og De Konservative.

Her blev det aftalt, at ordningen fra januar 2016 skulle skifte til en mere grøn profil, så der i stedet blev givet fradrag for eksempelvis isolering af boligen og udskiftninger af vinduer, samt hjælp til. f.eks. rengøring i hjemmet.

Som en del af finanslovforhandlingerne sidste år, besluttede VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti at gøre ordningen permanent fra 2018. Det koster næsten 450 mio. årligt.

Finans har tidligere beskrevet, hvordan der ikke blev ført systematisk kontrol med boligjobordningen fra Skats side.