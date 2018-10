Mette Frederiksen efter bankskandaler: Finanssektoren skal under øget kontrol

»Kapitalismen i moderne tid er blevet syg,« mener Socialdemokratiets formand og opfordrer statsministeren til handling.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil give kontrolmyndighederne ny styrke for at tøjle grådighed og alvorlig kriminalitet i den finansielle sektor.

De seneste skandaler om formodet hvidvask i Danske Bank og drænet af udbytteskat fra europæiske statskasser for hundredvis af milliarder får Mette Frederiksen til at opfordre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til politisk handling.

»Det, vi ser, er mest af alt et udtryk for, at kapitalismen i moderne tid er blevet syg. Det afslører en grådighed i den øverste del af samfundet, som vi i mine øjne ikke har set før, og en udspekulerethed, som er bekymrende. Det er derfor, vi nu siger, at der er behov for politisk handling,« siger Mette Frederiksen.

S-formanden mener, at finanssektoren med skandalerne har brudt den samfundskontrakt, der blev indgået, da Folketinget reddede bankerne efter finanskrisen. Hun frygter, at finanssektorens tillidsbrud kan få danskerne til også at miste tilliden til både det politiske system og kontrolmyndigheder som skattevæsenet og Finanstilsynet.

De konkrete forslag Der skal offentlige repræsentanter ind i bankernes bestyrelser, så de kan holde øje med, at bankerne opfører sig ordentligt.



Finanstilsynet skal splittes op i to. Selve reguleringen af bankerne skal overtages af Nationalbanken, mens Finanstilsynet derefter skal koncentrere kræfterne om kontrollen med og efterforskningen af, at bankerne overholder den finansielle lovgivning. Nøglemedarbejdere skal kunne tilbydes en højere løn og pålægges en karensperiode, når de skifter til/fra tilsynet.



Der skal oprettes en fælleseuropæisk efterforskningsenhed, der skal efterforske hvidvask og finansiel kriminalitet.



Det danske skattevæsen skal styrkes med 1.000 mand fordelt på fire nye skattecentre.



Med en række konkrete og vidtrækkende forslag lægger hun op til forhandlinger om, hvordan samfundet kan gardere sig mod nye skandaler. Socialdemokratiet foreslår bl.a. en opsplitning af Finanstilsynet, offentlige repræsentanter i bankbestyrelser og en ny fælleseuropæisk efterforskningsenhed for hvidvask og økonomisk kriminalitet.

Finanssektoren erkender, at den ikke har opført sig ordentligt.

»Jeg er helt enig i, at sektoren i de aktuelle sager har brudt kontrakten med det samfund, vi er en del af. Der er kun ét sted at kigge hen – og det er indad. Det er op til os selv at genvinde den tillid, vi har tabt,« siger Michael Rasmussen, der er formand for bankernes lobbyorganisation, Finans Danmark.

Ifølge en ekspert bør politikerne sikre de nødvendige ressourcer til at føre kontrol med finanssektoren.

»Det er vigtigt, at man får kontrolleret det, man vil kontrollere, og at man sørger for, at der er ressourcerne til det,« siger Lars Krull, seniorrådgiver på Aalborg Universitet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ingen kommentarer til udspillet fra S-formanden.