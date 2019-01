Trods endnu et år i spotlyset for skandaler er der fremdrift i genopbygningen af skattevæsenet, mener skatteminister Karsten Lauritzen (V). S-ordfører er ikke tryg endnu.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Trods storstilede organisationsændringer, milliardindsprøjtninger og hundredvis af nyansættelser erkender skatteminister Karsten Lauritzen (V), at der endnu er lang vej til succes for det danske skattevæsen.

»Det bliver ikke i min tid som skatteminister, at man kan sige, at skatteforvaltningen fungerer igen,« siger han i et interview med Finans.



Udmeldingen fra en af Venstres store profiler kommer et halvt år efter, at det skandaleramte Skat er blevet nedlagt og syv nye styrelser blev oprettet som led i at få skattevæsenet ud af sin årelange krise.

Men i 2018 har skattevæsenet endnu engang trukket forsider med dårlige nyheder om bl.a. udbytteskatteskandale, rekordstor gæld til det offentlige, storstilet eftergivelse af skattegæld og flere forsinkelser af et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem.

Det er ikke tilstrækkeligt at købe nye visitkort og kalde kontorerne noget nyt. Jesper Petersen, Socialdemokratiets skatteordfører

Alligevel er der fremdrift i genopbygningen af skatteforvaltningen, lyder det fra Karsten Lauritzen. Han beder nu om tålmodighed.

»Det er ikke løst om et år. Det tager tid,« siger han, men langer samtidig et løfte ud:

»Man kan forvente, at de penge, vi har afsat, og de mennesker, vi får ansat, over en årrække gør, at vi får et velfungerende skattevæsen på alle områder.«

Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen er dog ikke tryg endnu.

»Det er ikke tilstrækkeligt at købe nye visitkort og kalde kontorerne noget nyt. Regeringen har igen og igen afvist os i et krav om at styrke skattevæsenet, så vi kunne bringe tabet af skatteindtægter ned,« siger han og understreger, at S foreslår 1.000 ekstra ansatte til skattevæsenet for bl.a. at gøre det sværere at snyde i skat.

Omvendt advarer Karsten Lauritzen lige netop imod at gøre driften af skattevæsenet til en politisk diskussion i valgkampen. Det vil kunne forsinke genopbygningsprocessen, mener han.



»Vi har ikke råd til, at politikerne ikke samarbejder om skat,« siger skatteministeren.