Dansk erhvervsliv efter brexit-afstemning: »Situationen er meget alvorlig«

Tirsdagens brexit-afstemning, hvor et flertal i det britiske parlament afviste premierminister Theresa Mays aftale med EU, har efterladt dansk erhvervsliv i dyb bekymring.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Selv om det næppe kommer som den største overraskelse, at det britiske parlament tirsdag aften har stemt nej til premierminister Theresa Mays brexit-aftale med EU, rammer resultatet alligevel dansk erhvervsliv som en mavepuster.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv tøver adm. direktør og tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen ikke med at hejse advarselsflaget.

»Situationen er meget alvorlig. Usikkerhed er gift for erhvervslivet og samfundsøkonomien. Nu gælder det om at holde hovedet koldt og om at finde nye løsninger hurtigt. Et no-deal-brexit er det værst tænkelige, men jeg håber virkeligt, at vi ikke ender der,« siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Bare 202 parlamentsmedlemmer stemte for Theresa Mays brexit-aftale, mens 432 stemte imod.

Dermed er det umuligt at forudsige, hvordan Storbritannien kommer til at forlade EU på brexit-dagen den 29. marts.

Hos Dansk Erhverv anbefaler man, at danske virksomheder forbereder sig på et hårdt brexit, hvilket vil sige, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Udenrigsministeriet har tidligere anslået, at et hårdt brexit i værste fald kan koste danske virksomheder 24 mia. kroner og få dansk økonomi til at skrumpe med 1,2 pct.

»Vi har heldigvis forberedt os godt på et hårdt brexit, men det vil have konsekvenser for dansk erhvervsliv og dermed også dansk økonomi. Jeg er dog stadig optimist og håber, at der kan findes løsninger. Alle muligheder er ikke udtømte, Storbritannien kan stadigt nå at få en aftale, men det haster og lige nu er alle bolde oppe i luften,« siger Brian Mikkelsen.

Hos landets største erhvervsorganisation Dansk industri (DI) er man også bekymret for fremtidsudsigterne efter afstemningen i det britiske parlament.

DI vurderer, at dansk eksport til Storbritannien sikrer ca. 65.000 arbejdspladser i Danmark.

»Lige nu er status, at Storbritannien 29. marts med stigende sandsynlighed siger farvel til EU på den hårdest tænkelige måde. En brat overgang vil uden tvivl få stor betydning for de mange tusinde danske virksomheder, som har samhandel med Storbritannien, og som bl.a. skal til at betale told og udfylde eksport- og importdokumenter,« siger Anders Ladefoged europapolitisk chef i DI.

Samme melding lyder fra Landbrug & Fødevarer, hvor adm. direktør Anne Lawaetz Arhnung også betegner situationen »som alvorlig«.

»Storbritannien er et meget betydningsfuldt marked og har længe været en tæt samarbejdspartner for den danske fødevareklynge. Vi havde naturligvis håbet på, at aftalen var gået igennem, så vores medlemmer kunne have fået større vished for handlen med Storbritannien i fremtiden. Det er en alvorlig situation,« siger hun.