De rigeste danskere er blevet meget rigere

Danmark ligner ikke længere det øvrige Skandinavien, men England, når det kommer til indkomsten hos den rigeste procent af befolkningen. Eksperter advarer om øget ulighed.

På få år har indkomsten hos de rigeste danskere taget et dramatisk hop.

Mens de rigeste danskere – den ene procent, der tjener mest – i begyndelsen af 1990’erne havde en andel af danskernes samlede indkomst på omkring 7 pct., tegner de sig nu for 11 pct. af den samlede indkomst.

Dermed er Danmark stukket af fra det øvrige Skandinavien, hvor den rigeste procent i både Norge og Sverige ligger på omkring 8 pct. af de samlede indkomster. Danmark ligger nu på niveau med et land som England.

Det viser en analyse fra tænketanken Kraka i samarbejde med konsulentvirksomheden Deloitte.

Professor Kasper Lippert-Rasmussen, der forsker i ulighed ved Aarhus Universitet, advarer om udviklingen.

»Vil man gerne have et retfærdigt samfund, er der grund til at være ret alarmeret,« siger han.

Udviklingen er accelereret siden finanskrisen, og den er drevet af højere toplønninger og øget formueindkomst, vurderer Kraka.

Fungerende politisk ordfører Peter Hummelgaard (S) kalder udviklingen stærkt bekymrende.

»Det er en udvikling, som de fleste nok desværre godt kan genkende. Det handler ikke om misundelse, men om retfærdighed og rimelighed og om sammenhængskraften. Et lige samfund er også et mere stabilt samfund,« siger han.

S vil bremse udviklingen ved at begrænse fradragsmulighederne for lønninger på over 10 mio. kr. og indføre højere skat på store formueindkomster.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser, at der er grund til bekymring:

»Der er selvfølgelig en grænse for, hvor ulige et samfund kan være. Men jeg synes ikke, at Danmark er der. Vi skal ikke bekæmpe rigdom – men fattigdom.«

På det seneste har både internationale og danske erhvervsledere bragt stigende ulighed på banen og advaret om populisme og politisk uro.

Direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard understreger, at Danmark stadig fremhæves som et meget lige foregangsland i internationale sammenhænge, men uligheden er steget:

»Når vi måler på den samlede ulighed, er vi nødt til at være ærlige og sige, at den er steget i de senere år. Men det er fra et meget lavt niveau,« siger han.