Formænd har fået nok af toplederes bonusfest: Nu bliver arbejdsgivere mødt med massivt krav om lønstigninger

De mange beretninger om millionlønninger og store bonusser på direktionsgangene kommer til at koste arbejdsgiverne, når 600.000 privat ansatte skal have nye overenskomster, lyder det fra fagbevægelsen.

Når omkring 600.000 privat ansatte skal have nye overenskomster straks i det nye år, bliver hovedkravet højere løn.

I hvert fald hvis det står til baglandet i fagbevægelsen, hvor lokalafdelingerne for længst er gået i gang med medlemsmøder for at diskutere, hvilke hovedkrav arbejdsgiverne skal mødes med.

»Det virker som om, nogen fuldstændig har sluppet jordforbindelsen, og det kommer til at koste.« Peter Jacques Jensen, fællesformand HK It, Medie og Industri, hovedstaden

I en rundspørge med svar fra 213 lokalformænd, som Finans har gennemført, topper højere løn listen.

Kravet om solide lønstigninger kommer ifølge formand for HK it, medier og industri Hovedstaden Peter Jacques Jensen oven på flere år med fremgang i økonomien, løntilbageholdenhed ved forrige overenskomstforhandlinger og offentlig diskussion om millionlønninger og store bonusser på direktionsgangene.

»Vi har aftalt historisk svage lønstigninger ved de seneste fire overenskomster, og samtidig har vi set, at direktørlønningerne er eksploderet. Det virker, som om nogen fuldstændig har mistet jordforbindelsen, og det kommer til at koste,« siger han.

»Der er en grundlæggende uretfærdighedsfølelse over, at vi har skullet vise tilbagehold, mens andre slet ikke har gjort det.«

Peter Jacques Jensen hæfter sig desuden ved, at Nationalbanken i en analyse ligefrem har anbefalet gradvist højere lønstigninger.

Formand for 3F Midtvendsyssel Per Kjeldsen har også blikket rettet mod direktionslønningernes himmelflugt.

»Folk er rigtig meget på dupperne, og det kan jeg godt forstå. Det er vores folk, der står for produktionen i dette land, og de er trætte af at høre om kæmpehyrer til spekulanter og folk på direktionsgangene,« siger han.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, kalder det helt forventeligt, at lønkravet er så massivt.

»Krisebevidstheden er væk, og derfor er det så let at henvise til den amoralitet eller store provokation, som mange lønmodtagere oplever, når de ser på lønninger i millionklassen og helt op til niveauet i Nets,« siger han med henvisning til det aktieprogram, som i bedste fald kan give 60-70 medarbejdere hos Nets en gevinst på 7 mia. kr.

Hverken lønmodtagernes chefforhandler, Metal-formand Claus Jensen, eller modparten, DI, ønsker at kommentere overenskomstkrav på nuværende tidspunkt.