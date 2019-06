Ny erhvervsminister advarer bankerne: Er klar til at indtage rollen som »hård banan«

Den nye erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil være erhvervslivets ven. Men han er samtidig klar til at lade hammeren falde, hvis landets virksomheder, herunder bankerne, ikke spiller efter reglerne.

Opfør jer ordentligt, overhold love og regler og følg den uskrevne kontrakt, der eksisterer mellem samfund og virksomheder.

Sådan lyder det fra landets nytiltrådte erhvervsminister Simon Kollerup (S), der torsdag fik overdraget ministeriet af den afgående minister Rasmus Jarlov (K).

Som erhvervsminister får Simon Kollerup også den finansielle sektor under sig, og netop bankerne har fyldt meget på den afgående ministers skrivebord, hvor Rasmus Jarlov igen og igen har skullet tage stilling til de hvidvaskssager, der bl.a. har udspillet sig i Danske Bank og Nordea.

Derfor vil den nye erhvervsminister også holde et grundigt øje med finansielle sektor.

»Jeg ser det som min rolle at være erhvervslivet ven, når virksomhederne lever op til vores samfundskontrakt og spiller efter reglerne. Samtidig er jeg også klar til at være en hård banan over for dem, der bryder den,« siger Simon Kollerup.

Hvad er dit syn på den finansielle sektor, som du nu skal være minister for?

»Man kommer selvfølgelig til at tænke på de negative sager. Det er for mig et eksempel på et brud på samfundskontrakten. Derfor skal det tages meget alvorligt af mig som minister, men også af bankerne selv. Den finansielle sektor er en vital del af vores samfund, og derfor følger der selvfølgelig nogle pligter og et samfundsansvar med.«

Du nævner den her samfundskonkrakt. Kan du fortælle topcheferne i landets banker, hvad den indebærer?

»Man skal leve op til de regler og normer, der gælder i vores samfund. Både de formelle og lovbundne regler, men også måden man opfører sig på. Gør man ikke det, kommer man på kant med samfundskontrakten – og så skifter min rolle fra at være den gode ven til at være den hårde banan, der kan lade hammeren falde.«

Hvad indebærer det at være en hård banan?

»Det må vi tage fra sag til sag. Men det er så vigtigt for mig og min måde at tænke på, at samfundskontrakten holdes intakt. Hvis der er et brud på den, så skal vi turde sanktionere og indtage rollen som den hårde banan.«

Mener du, at der har været et problem med moralen i nogle banker?

»Det skal jeg ikke kunne sige. Men for mange danskere – inklusive mig selv – har tilliden til dele af den finansielle sektor lidt et knæk. Det kalder på en diskussion om samfundskontrakten. Det vil være et rigtig godt sted at starte i forsøget på at finde en vej gennem tillidskrisen.«