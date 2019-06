Der kommer ikke en russisk gasrørledning på dansk grund. Det vil gøre amerikanerne glade, siger en forsvarsekspert. Til gengæld jubler Tyskland og Rusland ikke, lyder det.

Der er ingen grund til at juble for den nye S-regering, selv om Nord Stream-konsortiet har droppet planerne om at lade en omstridt russisk gasrørledning gå gennem dansk territorialfarvand ved Bornholm.

Det fastslår Peter Viggo Jakobsen, professor ved Forsvarsakademiet.

»Det er den mindst dårlige løsning for os. Men det er ikke nogen god løsning, for nu er russerne og tyskerne sure. Men uanset hvad vi havde gjort, så var der nogen, som ville blive sure. Så det var et valg imellem, om man skulle gøre amerikanerne eller russerne og tyskerne sure. Det er nogle gange småstatens lod,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Nord Stream 2 Nord Stream 2 bliver over 1.200 km lang. Foreløbig er der lagt over 1.000 km.

Nord Stream-selskabet er ejet af den russiske energikæmpe Gazprom.

Prisen er ca. 70 mia. kr. Halvdelen betales af fem investorer: franske Engie, østrigske OMV, engelsk-hollandske Shell samt tyske Uniper og Wintershall.

Gasledningen skal efter planen være færdig i slutningen af 2019. Kilde: Nord Stream 2 og Energistyrelsen Kilde: Nord Stream 2 og Energistyrelsen

Han er ikke forbavset over, at Nord Stream-konsortiet, der siden 2017 har kæmpet for at lade en 1.200 kilometer lang gasrørledning fragte russisk naturgas fra Skt. Petersborg-regionen gennem dansk territorialfarvand syd om Bornholm, nu har droppet planerne.

»De skal jo videre. Det er dyrt at udskyde den her slags projekter, og de har nok luret, at når Danmark er kommet med den ene søforklaring efter den anden (til hvorfor man ikke kan træffe en afgørelse, red.), så er det fordi, at vi har besluttet os for, at vi ikke synes, at det er smart at lade rørledningen gå gennem dansk farvand,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Det handler for Danmark om at kunne sige til amerikanerne: Vi har gjort, hvad vi kunne. Nu er det så tyskerne og russerne, I skal være sure på. Peter Viggo Jakobsen, professor ved Forsvarsakademiet

Han tøver ikke med at slå fast, at Danmark simpelthen er blevet »mast« af amerikanerne i den her sag.

»Det handler for Danmark om at kunne sige til amerikanerne: Vi har gjort, hvad vi kunne. Nu er det så tyskerne og russerne, I skal være sure på,« siger forsvarseksperten.

Netop Tyskland og Rusland har skulder ved skulder lagt et stort pres på den tidligere VLAK-regering for at få lov til at gå gennem dansk farvand med rørledningen.

Efter to års venten meddelte Nord Stream-konsortiet imidlertid fredag på et møde med Energistyrelsen, at man har skrinlagt den plan.

I en kortfattet pressemeddelelse fastslår Energistyrelsen, at man »tager beslutningen til efterretning«.

Samtidig understreger styrelsen, at man arbejder videre med endnu to ansøgninger fra Nord Stream, der vil sende den russiske gasrørledning enten nord eller syd om Bornholm, men uden om dansk territorialfarvand.

Nord Stream, der ejes af den statsejede russiske energigigant Gazprom, oplyste tidligere i år, at man allerede har lagt 1.000 kilometer af rørledningen gennem finsk, svensk og tysk farvand. Dermed mangler stort set kun rørlægningen enten nord eller syd om Bornholm.