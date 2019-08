Overgangen til en ny ferielov betyder, at staten holder på kommende pensionisters feriepenge i op til to år.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Overgangen fra gamle til nye ferieregler skulle i princippet stille danskerne som i dag, selvom alle lønmodtagere får indefrosset de første fem ugers feriepenge, som de optjener fra 1. september i år og et år frem.

Sådan har forsikringerne lydt fra både politikerne og de øvrige parter bag den nye ferielov, men nu viser det sig, at overgangen til nye ferieregler vil stille i hvert fald en gruppe markant anderledes end i dag.

Indefrysning af feriepenge Indefrysningen af feriepenge er nødvendig, fordi ændrede optjeningsprincipper gør, at alle danskere teknisk set optjener dobbelt ferie i overgangsperioden mellem den gamle og den nye ferielov.

Med den nye ferielov går man fra at optjene ferie i et år og kunne afholde ferien med op til halvandet års forskydelse til at optjene og kunne afholde ferie samtidig.

Og mens nyslåede pensionister i dag får de senest optjente feriepenge, når de stopper med at arbejde og typisk starter med at afholde ferie, får kommende pensionister de indefrosne feriepenge fra overgangen mellem gamle og nye ferieregler udbetalt ved pension.

Kommende pensionister må nemlig vente i op til to år på at få deres indefrosne feriepenge retur.

Feriepengene ryger i en ny stor statslig pengetank med omkring 100 mia. kr. på kistebunden, og den nye fond begynder først at udbetale penge fra 1. oktober 2021. Det bringer danskere i klemme, som går på pension inden da, og årligt går ca. 30.000 danskere på folkepension.

Vicedirektør i Ældresagen Michael Teit Nielsen er oprørt over, at staten holder så længe på folks penge.

»Det er selvfølgelig dybt utilfredsstillende, at man skal vente i op til to år på sine penge. Jeg kan godt forstå, hvis folk virkelig undrer sig og finder det urimeligt,« siger han.

Michael Teit Nielsen understreger, at en udbetaling på fem ugers løn er mange penge, hvis man kun har folkepensionen at leve af.

Den nye ferielov blev vedtaget af samtlige partier i Folketinget i 2018 efter anbefalinger fra et udvalg med både arbejdsgivere og fagforeninger.

Både SF og Dansk Folkeparti kræver, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard griber ind.

»Pensionisterne skal ikke betale for, at der er begået en fejl her. Jeg vil tage det op med ministeren hurtigst muligt,« siger beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF).

Peter Hummelgaard forklarer i et skriftligt svar til Finans, at den nye milliardfond skal have styr på indbetalingerne, før den kan begynde at udbetale penge.

»Den nye feriefond bygger på anbefalinger fra et enigt Ferielovsudvalg, herunder med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Men det er klart, at jeg er villig til at se på sagen og på mulige løsninger, såfremt parterne i fællesskab ønsker det,« lyder det.

Ifølge næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Arne Grevsen har FH dog forgæves forsøgt at få arbejdsgiverne med til at ændre reglerne.