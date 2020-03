Refusion for løn til coronasyge medarbejdere hviler på tro og love

Med sundhedsmyndighedernes ændrede test-strategi vil mange arbejdsgivere ikke kunne dokumentere, at deres medarbejdere er ramt, og at de derfor har ret til den nye sygedagpengerefusion.

Et af de redskaber, som regeringen indtil videre har taget op af værktøjskassen for at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronasmitten i danske virksomheder, bliver ramt af sundhedsmyndighedernes ændrede kurs i forhold til, hvem der overhovedet skal testes for sygdommen.

Yngre og ellers raske danskere opfordres nu til at klare feber, hoste og snue derhjemme uden test for coronavirus, men det betyder, at deres arbejdsgivere får svært ved at dokumentere, at medarbejderen har corona, og at arbejdsgiveren dermed har ret til refusion af sygedagpenge fra første sygedag.

Normalt får arbejdsgiveren først sygedagpengerefusion efter de første 30 sygedage, men med en hastelov vil regeringen give refusion for løn under sygdom eller sygedagpenge fra første sygedag ved corona.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard erkender, at mange arbejdsgivere i lyset af den nye teststrategi ikke vil kunne dokumentere, at deres medarbejdere har haft corona. Derfor vil hastelovgivningen om ændrede sygedagepengeregler komme til at bygge på tro og love-erklæringer.

»Det vil være sådan, at man ringer til sin læge, og hvis lægen mener, at det kan være coronasmitte, så er der adgang til sygedagpengerefusion. Det kommer til at bygge på tro og love-erklæringer,« siger Peter Hummelgaard.

Desuden vil der være adgang til sygedagpengerefusion efter de nye regler til medarbejdere, der er konstateret smittede med coronavirus, sendt i karantæne på grund frygt for coronasmitte eller i øvrigt er vejledt af myndighederne til at blive hjemme i lyset af risikoen for coronasmitte.

Loven blev fremsat fredag og skal efter planen vedtages i Folketinget tirsdag. Den kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 27. februar, da den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus.

I alt forventer regeringen, at 110.000 danske medarbejdere vil blive omfattet af de nye særregler om sygedagpengerefusion fra første sygedag.