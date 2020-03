En ny aftale om lønkompensation kan afværge en del af de massefyringer, der ellers har været udsigt til i kølvandet på spredningen af coronavirussen.

En ny aftale om lønkompensation ventes at afværge en del af de massefyringer, der ellers har været udsigt til de kommende dage.

Aftalen, som er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, kommer efter, at store dele af dansk økonomi de seneste dage er sat i stå som følge af en række indgreb for at bremse coronavirussens spredning.

Aftalen indebærer, at staten i en periode på tre måneder yder virksomhederne en lønkompensation på 75 pct. af medarbejdernes løn - dog maksimalt 23.000 kr. pr. medarbejder pr. måned. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Ifølge DI kan aftalen blive en tiltrængt redningskrans til mange virksomheder, som er presset hårdt på deres levegrundlag og står over for at skulle afskedige medarbejdere.

»Aftalen vil redde arbejdspladser. Den kan redde virksomheder fra lukning, og den kan være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund som følge af denne alvorlige krise,« siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Det er en forudsætning for at bruge ordningen om lønkompensation, at virksomheden ikke afskediger nogle medarbejdere eller anvender andre ordninger, som giver mulighed for at sende dele af medarbejderne hjem uden løn.

Lars Sandahl Sørensen understreger, at danske virksomheder - trods aftalen om lønkompensation - ikke undgår store tab som følge af coronavirussen og den vifte af tiltag, som myndighederne har sat i værk for at bremse spredningen.

»Der er ingen nemme løsninger på denne krise, og aftalen her er ikke noget endegyldigt svar på de massive problemer, som virksomhederne står med. Vi kommer til at se mange konkurser og afskedigelser, og der er brug for flere erhvervspolitiske tiltag både generelt og målrettet særligt hårdt ramte brancher som eksempelvis luftfarten,« siger DI's adm. direktør.

Per Christensen, forbundsformand for 3F, vurderer, at aftalen om lønkompensation vil afværge mange fyringer.

»I dag har den danske model vist sin styrke. Regeringen og arbejdsmarkedets parter står skulder ved skulder og sikrer, at tusindvis af lønmodtagere beholder deres job og en indtægt, de kan leve af, i de næste måneder, der bliver meget svære. Set med lønmodtagernes øjne er det en fuldstændig afgørende aftale, som parterne er kommet frem til,« siger Per Christensen.

Det indgår som et element i aftalen, at lønmodtagerne i løbet af kompensationsperioden - perioden 9. marts - 9. juni - afholder fem ferie- eller afspadseringsdage, som ikke udløser kompensation. Lønmodtagere, der ikke har ferie eller afspadsering til gode, må holde fri uden løn de fem dage.

»Aftalen vil betyde, at rigtig mange lønmodtagere bliver reddet fra at ryge ud i en dyb økonomisk ruin,« vurderer Per Christensen. Han tilføjer, at muligheden for lønkompensation vil »betyde, at de gode danske virksomheder, der kæmper for at holde hjulene i gang, får hjælp til at fastholde deres ansatte, så vi hurtigst muligt kan få Danmark på fode igen, når COVID-19-krisen på et tidspunkt vender.«

Claus Jensen, formand i Dansk Metal, roser regeringen og arbejdsgiverne for at »tage samfundsansvar - og gøre det hurtigt.«

»Aftalen afbøder nogle af konsekvenserne af, at store dele af samfundet er sat i stå. Virksomhederne vil med aftalen forhåbentlig holde skindet på næsen, og de private lønmodtagere vil undgå store økonomiske problemer,« lyder det fra Claus Jensen.

Trods den stort set udelte opbakning til aftalen, understreges det fra flere sider, at der ikke er om en magisk løsning, som kan trylle de massive problemer væk.

Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen, betegner aftalen som »et vigtigt tiltag, der sammen med de øvrige hjælpepakker skal være med at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.«

Men han understreger samtidig, at yderligere tiltag er nødvendige.

»Nedlukningen af verden og Danmark er først lige begyndt. Krisen kan vare ved længe. Derfor kan jeg allerede nu sige, at der bliver behov for flere tiltag. Der er bl.a. brug for en helt særlig hjælpepakke til turismeerhvervene. En hel sektor i Danmark er udfordret og for manges vedkommende bragt på randen af konkurs. Der skal derfor handles på dette nu,« lyder det i en kommentar fra Brian Mikkelsen.