Regeringen vil lade kommunerne sætte arbejde i gang

Finansminister Nicolai Wammen vil lade kommunerne bryde anlægsloft for at holde hånden under beskæftigelsen, som også kommunerne, DI og Venstre har opfordret til.

Lad kommunerne gå i gang med små og større renoveringsopgaver og andre anlægsprojekter for på den måde at holde hånden under beskæftigelsen. Sådan har opfordringen lydt fra såvel DI som Venstre.

Og det er bestemt en tanke værd, lyder nu fra finansminister Nicolai Wammen.

»Det er fornuftigt i den nuværende situation at give landets kommuner et større spillerum til at igangsætte renoveringer og bygningsopgaver. Regeringen er i tæt dialog med KL om, hvordan det kan gøres, og jeg har allerede aftalt at mødes med KL’s formandskab om sagen på torsdag,« siger Nicolai Wammen til Finans.

Hos DI kalder direktør Kent Damsgaard det oplagt at suspende det kommunale anlægsloft, som normalt sætter en grænse for de kommunale anlægsudgifter for bl.a. at modvirke overophedning af økonomien.

»Man kan lige så godt løse nogle opgaver nu, som alligevel skal løses på et tidspunkt. Det giver nemlig samtidig mulighed for at holde hånden under virksomheder og job i bygge- og anlægsbranchen i denne vanskelige periode,« siger direktør Kent Damsgaard.

Han peger på, at mange kommunale bygninger lige nu står tomme som følge af nedlukningen af store dele af den offentlige sektor. Derfor kan projekterne netop nu gennemføres uden gene for de vanlige brugere af bygningerne.

»Der er en lang række opgaver, som med fordel kan fremrykkes. Der kan laves energirenoveringer, og man kan sætte gang i forskellige typer klimatilpasningsprojekter, som afbøder effekterne af et ændret klima. Det er også muligt at fremrykke større anlægsinvesteringer i bygninger og infrastruktur,« siger Kent Damsgaard.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen pegede også tidligere tirsdag på, at f.eks. skoler og daginstitutioner lige nu er lukkede, og at renoveringsprojekter og andet her med fordel kunne udføres nu.

Derfor ønsker også han, at kommunerne får lov til at overskride det anlægsloft, som i år er sat til 19,1 mia. kr.

Samtidig opfordrer Venstre til midlertidigt at hæve grænsen for, hvornår en kommunal opgave skal sendes i udbud. Grænsen går i dag ved en opgave til mere end 1,6 mio. kr. Det foreslår Venstre hævet til 5 mio. kr.