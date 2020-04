Regeringen forlænger lukningen af erhvervslivet og vil lave flere hjælpepakker

Regeringen indleder forhandlinger om nye hjælpepakker til erhvervslivet, sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemøde mandag aften.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Mens regeringen forbereder en forsigtig genåbning af Danmark efter påske, må erhvervslivet fortsat indordne sig under betydelige restriktioner.

På et pressemøde mandag aften sagde statsminister Mette Frederiksen, at fx. restauranter, frisører, biografer og storcentre forsat skal holde lukkede indtil videre frem til den 10. maj.

Grænserne vil fortsat være lukkede, og der vil fortsat være forbud mod at forsamles flere end ti personer på et sted, fortalte statsministeren.

Og restriktionerne rækker endnu videre for arrangører af festivaller, markeder og andre events, hvor mange mennesker er forsamlet. Disse arrangementer vil være forbudt til og med august.

Mette Frederiksen sagde, at hun var klar over, at særligt små erhvervsdrivende er ramt, og hun tilføjede, at det vil være en prioritet for regeringen at lempe restriktionerne for disse i næste fase.

Samtidig er regeringen gået i dialog med de politiske partier på Christiansborg om at udvide og hjælpepakkerne.

»Folketinget har vedtaget hjælpepakker for næsten 300 mia. kr. Nu vil vi forhandle om at dække endnu mere, og alle gode forslag er velkomne,« sagde hun og fremhævede et forslag fra Venstre om, at støtte skal følges af en forpligtelse hos virksomhederne til ikke at udbetale udbytter.

I DI er adm. direktør Lars Sandahl Sørensen helt enig i, at der er behov for at udvide og forlænge hjælpepakkerne. Og det skal gerne ske hurtigt.

»Vi står i en situation, hvor rigtig mange virksomheder og arbejdspladser føler sig presset helt i knæ, og med den meget gradvise åbning, vi står over for, får rigtig mange arbejdspladser og virksomheder brug for assistance, hvis de skal overleve. Også dansk eksport er stadigt hårdere ramt af den massive nedgang på vores markeder. Der er akut brug for at kigge grundigt på hjælpepakkerne, justere og forlænge dem,« udtaler Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.

Samme toner lyder fra Dansk Erhverv:

»Det er meget positivt, at vi nu går i gang med en genåbning, men den anden dimension er, at det kommer til at trække ud, og det bliver hårdt. Derfor er budskabet fra vores side, at der virkelig er brug for at få kigget på hjælpepakkerne,« siger direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Han efterlyser først og fremmest en forlængelse af de eksisterende hjælpepakker til efter sommerferien, så der bliver skabt tryghed hos virksomhederne. Derudover mener han, at der skal kigges på en udvidelse af hjælpepakkerne, så flere kan få gavn af dem.

I SMVdanmark siger vicedirektør Jakob Brandt, at hans medlemmer var forberedt på, at de ikke ville kunne åbne efter påske, og faktisk foretrækker de at vente med at åbne, indtil myndighederne har erklæret det helt sikkert at åbne bredere op i samfundet.

»Ellers risikerer vi at få en situation, hvor der ingen hjælpepakker er, samtidig med at kunderne bliver væk, fordi de er utrygge,« siger han.

SMVdanmark efterlyser først og fremmest tre tiltag, der kan hjælpe virksomhederne. For det første skal selvstændige kompenseres på samme måde som lønmodtagere, der kan sendes hjem af virksomheder med støtte på op til 30.000 kroner om måneden.

Derudover mener organisationen, at der skal være en bagatelgrænse for, hvornår virksomheder får sat kompensationen ned for støtten til faste omkostninger, og til sidst efterlyser den et statslige lån med 0 procent i rente.

»Der er stadig mange smv-virksomheder, som ikke får adgang til likviditet fra banker eller får den på vilkår, som ikke er fair,« siger Jakob Brandt.