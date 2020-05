Dansk eksport står foran et styrtdyk af historiske dimensioner

Eksporten vil i år falde drastisk som følge af coronakrisen, forudser regeringen i en ny prognose for dansk økonomi.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

2020 er på vej til at udvikle sig til et sandt mareridtsår for de danske eksportvirksomheder.

Ifølge en ny prognose for dansk økonomi, som regeringen har offentliggjort tirsdag, vil den danske eksport styrtdykke med næsten 9 pct. i år som følge af coronakrisen.

»Der er udsigt til et tilbageslag på de danske eksportmarkeder i år, som er uden sidestykke i nyere historie,« står der i prognosen.

Det er et kraftigt dyk i økonomien på de danske eksportmarkeder som f.eks. Sverige og Tyskland, der er årsag til, at eksporten nu står til at blive ramt af en ordentlig mavepuster.

Europa-Kommissionen vurderede i starten af maj, at den svenske og tyske økonomi i år vil skrumpe med henholdsvis 6,1 pct. og 6,5 pct. som følge af coronapandemien.

Også økonomien herhjemme vil blive hårdt ramt. Regeringen skønner i sin nye prognose, at den samlede danske økonomi i år kan se frem til en minusvækst på 5,3 pct.

Dermed placerer regeringen sig i den pessimistiske ende i forhold til de tre scenarier for dansk økonomi under og efter coronakrisen, som regeringen selv opremsede tilbage i april.

I det mest optimistiske scenarie stod dansk økonomi foran et dyk på 3 pct., mens økonomien i midterscenariet ville blive ramt af et fald på 4,5 pct.

I det mest pessimistiske scenarie forudså regeringen, at økonomien herhjemme ville skrumpe med 6 pct. i år.

På trods af de dystre udsigter for i år er der dog lys i mørket. I prognosen, som officielt går under betegnelsen "Økonomisk Redegørelse", skønner regeringen, at dansk økonomi næste år vil slå tilbage og indhente noget af det tabte.

I 2021 skønnes det, at økonomien vil vokse med 4 pct., ligesom eksporten kan se frem til at vokse med 6,1 pct.

Men man skal et stykke forbi 2021, før det tabte terræn er vundet tilbage, lyder vurderingen.

»Samlet set skønnes det, at BNP i 2021 stadig vil ligge under niveauet i 2019. Det samme gælder privatforbrug, investeringer og eksport. Genopretningen af dansk økonomi forventes dermed at vare ud over 2021,« står der i prognosen.