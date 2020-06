Regeringen åbner for højere dagpengesats i kampen mod coronakrisen

Fagbevægelsen har længe krævet et corona-tillæg, men nu spiller regeringen selv et tillæg til dagpengesatsen ind i forhandlingerne om en afløser for lønkompensation.

Regeringen åbner for at gøre det mere attraktivt for danske lønmodtagere at gå ned i tid på jobbet, når regeringens lønkompensationsordning udløber til september.

Det skal sikre danske arbejdspladser under coronakrisen, og ideen er at øge dagpengesatsen for de lønmodtagere, der på virksomhedernes foranledning vælger at gå på deltid mod at få lønnen suppleret op med dagpenge.

Det er ifølge en række kilder, som Finans har talt med, på bordet i forhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en aftale om såkaldt arbejdsfordeling.

Det er regeringen selv, der i et kort skriftligt oplæg til forhandlingerne lægger op til, at et tillæg til dagpengene »kan overvejes«, som det hedder.

Hidtil har regeringen afvist vedholdende krav fra fagbevægelsen om et såkaldt corona-tillæg til dagpengesatsen, som aktuelt er på godt 19.000 kroner om måneden.

Det er ikke lykkedes af få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Hverken Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, eller fra 3F-formand Per Christensen, der især har været bannerfører for kravet om et corona-tillæg, ønsker at kommentere forhandlingerne.

Forslaget om at lade en ny aftale om såkaldt arbejdsfordeling erstatte lønkompensation kom fra regeringens økonomiske ekspertudvalg i forrige uge.

Eksperterne med tidligere overvismand Torben M. Andersen i spidsen anbefalede netop at give et tillæg til dagpengesatsen for lønmodtagere på arbejdsfordeling for at gøre arbejdsfordeling mere attraktivt.

Arbejdsfordeling er skruet sådan sammen, at medarbejderne i en periode arbejder på nedsat tid og modtager løn fra virksomheden for deres timer og supplerende dagpenge for resten. Forskellen mellem løn og dagpenge er dog for mange lønmodtagere så stor, at arbejdsfordeling reelt vil betyde en stor nedgang i indkomsten.

Jeg kunne godt se et gennembrud for mig, hvis regeringen gør det mere attraktivt økonomisk at gå på arbejdsfordeling. Christian Højer Schjøler, ekspert i arbejdsret

Især funktionærgrupperne stritter derfor imod udvidet brug af arbejdsfordeling, da funktionæransatte har opsigelsesvarsler på tre, fire, fem eller endnu flere måneder med fuld løn. En fyreseddel kan derfor være et bedre alternativ end arbejdsfordeling, og funktionærer har hidtil aldrig haft aftaler om arbejdsfordeling i deres overenskomster.

Ekspert i arbejdsret og lektor på Syddansk Universitet Christian Højer Schjøler ser en række problemer forbundet med opsigelsesvarslerne i funktionærloven, hvis regeringen forestiller sig egentlig lovgivning om arbejdsfordeling. Men højere dagpenge kan måske bane vejen for flere frivillige lokalaftaler om arbejdsfordeling.

»Jeg kunne godt se et gennembrud for mig, hvis regeringen gør det mere attraktivt økonomisk at gå på arbejdsfordeling,« siger han.

Fra SF er der ros til regeringen.

»Vi er begejstrede for enhver åbning fra regeringen på dagpenge. Det er på høje tid, at man kan mærke, at vi har fået en socialdemokratisk regering. Dagpenge er kernestof,« siger politisk ordfører Karsten Hønge.