Danskerne skal ikke arbejde, til de er 70 år, for at sende penge til EU-lande, hvor pensionsalderen er lavere, lyder det fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

På fredag skal EU’s regeringschefer forsøge at enes om en fond på 750 mia. euro, der skal hjælpe de hårdest ramte lande oven på coronakrisen. Nu advarer fagbevægelsen statsminister Mette Frederiksen mod at gå med til en aftale, uden at der stilles klare krav om reformer i de lande, der skal modtage hjælpen.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, peger på, at Danmark i 2006 gennemførte en drastisk reform af pensionsalderen, og at Folketinget til efteråret planmæssigt endnu en gang sætter folkepensionsalderen op. Denne gang til 69 år for alle danskere, der i dag er under 54 år.

»Vi skal hjælpe hinanden, så vi får et stærkt Europa, men ikke med gavepakker. Det kan ikke nytte noget, at vi ukritisk støtter andre lande uden at stille krav om, at de gennemfører de reformer, som er nødvendige, o g at de undlader at give skattelettelser,« siger Lizette Risgaard.

Hun mener ikke, det hænger sammen, at danskernes pensionsalder snart når 70 år »for at sende penge til nogle, der kan stoppe, når de er 60 år«.

I Danmark er den aftalte pensionsalder 71 år for en kvinde født i 1975. I Polen er den 60 år, og i Portugal, Spanien og Italien er den mellem 67 og 68 år ifølge Finansministeriet.

Mund skal vaskes med sæbe

Fagbossen er desuden fortørnet over, at den italienske udenrigsminister, Luigi Di Maio, har foreslået at bruge nødhjælpen til skattelettelser.

»Hvis man som italienerne begynder at tale om at give skattelettelser, hvis man får hjælp fra EU, skal man simpelthen have vasket sin mund med sæbe. Jeg er meget optaget af at sikre opbakning til det europæiske projekt, men det kræver realisme. Ellers tror jeg godt, man kan glemme at få danskernes opbakning,« siger Lizette Risgaard.

Regeringen har ikke ønsket at kommentere fagbevægelsens krav.

EU-formand Charles Michel har foreslået, at regeringerne i de 27 lande skal være med til at godkende hvert enkelt lands nationale planer for økonomisk genopretning de kommende år. Det er uvist, hvordan den danske regering forholder sig til den model.

I det mandat, som Mette Frederiksen har fået af Folketinget til at forhandle, er der ingen krav om økonomiske reformer til gengæld for EU-støtte. Danmark støtter dog »sund og holdbar national finanspolitik«.