Ansøgningen om at få ubetalt indefrosne feriepenge kommer til at foregå digitalt. Det oplyser Beskræftigelsesministeriet i en pressemeddelese.

Det er op til de danskere lønmodtagere selv at vælge, om de vil have deres indefrosne feriepenge udbetalt eller om de skal blive stående, hvis det ikke er et ønske at få dem udbetalt nu.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet søndag i en pressemeddelelse.

Ministeriet bekræfter derved, at udbetalingen af de indefrosne feriepenge, som lønmodtagere ifølge en aftale i Folketinget senest kan se frem til at få udbetalt en del af i oktober, kræver en anmodning fra den enkelte modtager og derved ikke kommer til at ske automatisk.

»Der udvikles i den forbindelse en digital løsning, hvormed man kan vælge at modtage pengene,« lyder det fra Beskæftigelsesministeriet i pressemeddelelsen.

FAKTA: Så mange feriepenge kan du forvente at få Der vil senere i år blive mulighed for at få udbetalt tre ugers feriepenge. Der er indefrosset fem ugers feriepenge grundet en ændring i ferieloven, og pengene skulle egentlig først være udbetalt, når den enkelte går på pension, men de bliver nu skudt afsted for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen. Pengene er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så man skal have haft et job i den periode for at få penge. Man vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler, hvis man efterfølgende har mistet sit job. Den konkrete udbetaling afhænger af flere forhold - blandt andet om du betaler topskat. Her er et overslag over, hvad du kan forvente at få udbetalt efter skat, når de tre ugers feriepenge bliver udbetalt: Årlig indkomst før skat: 100.000 - udbetaling på 4500 kroner efter skat.

Årlig indkomst før skat: 200.000 - udbetaling på 9000 kroner efter skat.

Årlig indkomst før skat: 300.000 - udbetaling på 12.600 kroner efter skat.

Årlig indkomst før skat: 400.000 - udbetaling på 16.800 kroner efter skat.

Årlig indkomst før skat: 500.000 - udbetaling på 21.000 kroner efter skat.**

Årlig indkomst før skat: 600.000 - udbetaling på 19.200 kroner efter skat.**

Årlig indkomst før skat: 1.000.000 - udbetaling på 32.400 kroner efter skat. Kilde: Danske Bank ** Topskattegrænsen er i år på 531.000 kroner og påvirker derfor udbetalingen af feriepenge efter skat, når ens løn ligger over det leje.

Lovforslaget om retten til at få udbetalt tre uger af de indefrosne feriemidler er en del af regeringens sommerpakke, der skal sætte skub i dansk økonomi som følge af coronakrisens store nedlukning.

Lovforslaget er sendt i høring, men flere partier har allerede nu kritiseret, at udbetalingen ikke sker automatisk.

Det gælder bl.a. De Radikales fungerende politisk ordfører Anne Sophie Callesen, som gerne havde set, at lønmodtagerne slap for at ansøge om de indefrosne feriepenge.

»Vi vil gerne have undersøgt muligheden for, at i stedet for, at man skal ind og melde til, så kan man sige fra, hvis man ikke ønsker at få sine penge udbetalt,« har hun udtalt til Ritzau.

Ligesom flere økonomer mener, at færre penge kan ende i forbrug, hvis danskerne selv skal ansøge om dem.

»Udbetalingen er frivillig, så man kan vælge at lade pengene stå, hvis man ikke ønsker dem udbetalt nu. Af samme årsag skal lønmodtageren selv vælge få dem udbetalt, sådan som det også var tilfældet med udbetalingen af SP-opsparingen i 2009,« skriver Beskræftigelsesministeriet i pressemeddelelsen.

Ministeriet forventer, at udbetalingen af de tre ugers feriemidler vil udgøre ca. 59 mia. kr., svarende til ca. 39 mia. kr. efter skat.