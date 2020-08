Brancheorganisationen Horesta kræver nu en hurtig reaktion fra Christiansborg, efter at Statens Serum Institut ikke kan anbefale en genåbning af nattelivet.

Regeringen og de øvrige partier på Christiansborg skal så hurtigt som muligt komme med en klar udmelding om, hvordan fremtiden ser ud for landets barer og diskoteker.

Ellers risikerer flere af virksomhederne i det danske natteliv at gå konkurs som følge af coronakrisen.

Sådan lyder den dystre analyse fra Horesta, der er brancheorganisation for hotel-og restaurationsbranchen.

Udmeldingen fra Horesta kommer efter, at Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut, tirsdag har udtalt, at han sundhedsfagligt ikke kan anbefale næste fase af genåbningen af Danmark, som bl.a. omfatter store dele af nattelivet.

»Virksomhederne risikerer at knække nakken,« siger Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent i Horesta, der nu kræver et klart svar fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

»Vores medlemsvirksomheder har forberedt sig på fase fire. De skal have et klart svar på, hvad der skal til for at kunne genåbne. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, for vi ønsker selvfølgelig ikke at være supersmittespredere. Men samtidig kan man ikke drive et diskotek, hvis man kun kan lukke 25 pct. af det normale antal gæster ind,« siger han.

Fase fire omhandler udover nattelivet også større forsamlinger og genåbninger af videregående uddannelser. Folketingets partiledere skal efter planen mødes og forhandle den konkrete plan for fase fire den 12. august.

Men nu er der opstået tvivl om den fulde genåbning af nattelivet. Årsagen er, at antallet af corona-smittede i Danmark har været stigende de seneste uger. Bl.a. var der i uge 31 dobbelt så mange registrerede smittede som ugen før.

Det har fået både eksperter og enkelte partier, herunder SF og Enhedslisten, til at udtrykke bekymring for, at genåbningen går for hurtigt. Og nu også Statens Serum Institut.

»Statens Serum Institut vil ikke anbefale politikerne yderligere genåbning – altså at man ikke går videre med fase fire, fordi smittetrykket er som det er nu,« siger Kåre Mølbak i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

Men samtidig står landets barer og diskoteker og tripper for at kunne genåbne. Samtidig udløber flere af de hjælpepakker, som virksomhederne har kunne benytte sig af, ved udgangen af august.

Derfor skal hjælpepakkerne forlænges, hvis man fra politisk side vælger at fastholde nedlukningen af nattelivet, foreslår Horesta.

»Man kan f.eks. forlænge hjælpepakkerne frem til nytår. Men det vigtigste er, at politikerne viser, at de er klar til at holde hånden over virksomhederne,« siger Kristian Nørgaard.