Ledighedsperioder på dagpenge tæller med, når regeringen tirsdag præsenterer sit udspil til en ny ret til tidlig folkepension.

42 år på arbejdsmarkedet bliver det centrale tal, og ATP får en afgørende rolle i regeringens model til tidlig folkepension, erfarer Finans fra en række centralt placerede kilder. Udspillet bliver præsenteret tirsdag.

De 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet skal nemlig findes ved at tælle antal år med indbetalinger til ATP, som alle lønmodtagere betaler ind til.

Perioder med fravær på grund af sygdom eller barsel tæller med, og det samme vil ledighedsperioder på dagpenge gøre. Det sidste løser et problem for en del ufaglærte eller kortuddannede medlemmer af f.eks. 3F og FOA, der kan have mange ledighedsperioder igennem et arbejdsliv. Har man ikke stået i a-kasse, vil ledighedsperioder derimod ikke tælle med, så vidt Finans’ erfarer.

Satsen på den nye pension bliver ifølge Finans’ oplysninger folkepensions grundbeløb plus folkepensions tillæg, som til sammen udgør godt 13.000 kroner om måneden.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterer udspillet på Danish Crown slagteriet i Horsens tirsdag formiddag, og netop nedslidte slagteriarbejdere er blandt de grupper på arbejdsmarkedet, der har været i fokus i debatten om en ny ret til tidlig pension.

Formand for slagteriarbejderne i NNF, Ole Wehlast, vender umiddelbart tommelfingeren opad for regeringens model.

»Jeg glæder mig over, at der endelig kommer et forslag fra regeringen. Det har vi ventet længe på. Detaljerne vil jeg vente med at forholde mig til, indtil de er blevet lagt på bordet, men jeg vil tro, at langt over halvdelen af mine medlemmer vil få glæde af det,« siger Ole Wehlast.